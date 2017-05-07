Pakistan-Afganistan sınırında patlama, 50 ölü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Pakistan-Afganistan sınırındaki kontrol noktalarında eş zamanlı çatışmalar meydana geldi. Beş kontrol noktasında aynı anda yaşanan çatışmalarda kontrol noktaları yerle bir edildi.
Patlamada 50 Afgan askerinin hayatını kaybettiği 100'denfazlasının da yaralandığı açıklandı.
Melbourne'daki camilerde düzenlenen etkinliklerde, farklı inançlardan ziyaretçilere İslam anlatıldı
Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Macron'un akşam konuşma yapacağı meydan boşaltıldı
Mısı'ın darbeyle gelen cumhurbaşkanı Sisi, çeşitli görüşmeler yapmak üzere Kuveyt'e gitti
Mısır'da askeri darbeyle cumhurbaşkanlığından uzaklaştırılan Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi, babasıyla cezaevinde görüşmesine yine izin verilmediğini belirtti
Hannover kentinde İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 5 bombanın etkisiz hale getirilmesi çalışmaları dolayısıyla yaklaşık 50 bin kişi evlerinden tahliye ediliyor
Pakistan ordusu tarafından sınır bölgesinde 5 Afgan güvenlik kontrol noktasının imha edildiği, 50'ye yakın kişinin öldürüldüğü bildirildi.
Şam'dan Süveyde kentine hareket eden bir otobüs, uzaktan kumandalı 5 adet bombayla patlatıldı
Kolombiya'daki BMGK heyeti, Meta yönetim bölgesinde FARC militanlarının silah bırakmak için toplandığı bölgeye gitti
Peşmerge komutanlarından Binbaşı Abdullah, "Saldırı, karargah nizamiyesindeki Peşmerge güçleri tarafından püskürtülerek, 3'ü intihar eylemcisi 5 militan ölü ele geçirilmiştir. Saldırıda 2 Peşmerge hayatını kaybetti, 6'sı yaralandı"
Chicago'daki Amerikan yerlileri, yeni dernek binalarına "güneş ayini" ile başlayan yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüşle gitti
Fransa'da ülkenin kaderini belirleyecek cumhurbaşkanı seçiminde halk oy kullanmak üzere sandık başına gitti
Kolombiya Devlet Başkanı Santos, ülkedeki sel felaketlerinde ve toprak kaymalarında 370 kişinin öldüğünü duyurdu
Dünya Müslüman Alimler Birliği, Avrupa'daki Müslüman seçmenlere, seçimlere etkili bir şekilde katılmaları, ırkçı ve Müslümanlara karşı kampanya yapan adaylara karşı dikkatli olmaları çağrısı yaptı
Boko Haram tarafından kaçırılan Chilbok kızlarından 82'sinin daha serbest bırakıldı açıklandı
Fransa'da cumhurbaşkanı seçimine bir gün kala internet ortamında yayılan Emmanuel Macron'un seçim kampanyasına ait bilgileri içeren elektronik postalar kamuoyunda tartışma yarattı
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, "Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun kendi halkının temel haklarını hiçe sayması ülkedeki siyasi ve ekonomik krizi artırdı" dedi