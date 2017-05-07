14:12, 07 Mayıs 2017 Pazar

Pakistan-Afganistan sınırında patlama, 50 ölü





Pakistan ordusu tarafından sınır bölgesinde 5 Afgan güvenlik kontrol noktasının imha edildiği, 50'ye yakın kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Pakistan-Afganistan sınırındaki kontrol noktalarında eş zamanlı çatışmalar meydana geldi. Beş kontrol noktasında aynı anda yaşanan çatışmalarda kontrol noktaları yerle bir edildi. Patlamada 50 Afgan askerinin hayatını kaybettiği 100'denfazlasının da yaralandığı açıklandı.

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