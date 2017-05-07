Almanya'da 5 bomba nedeniyle 50 bin kişi tahliye ediliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Almanya’nın Hannover kentinde yaşayan yaklaşık 50 bin kişi, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 5 bombanın etkisiz hale getirilmesi çalışmaları kapsamında evlerinden tahliye ediliyor.
Hannover Belediyesinden yapılan açıklamada, Vahrenwald, List ve Nordstadt ilçelerinde yaşayanların evlerinden tahliye işleminin sabah 09.00’da başladığı belirtildi.
Açıklamada, tahliye işlemi için yaklaşık 2 bin 500 polis, itfaiye ve diğer ekiplerin görev aldığı ifade edildi.
Vahrenwald ilçesinde yapılan inşaat sırasında tespit edilen 5 bombanın etkisiz hale getirilmesi çalışmalarına öğleden sonra başlanacağı aktarılan açıklamada, çalışmaların akşam saatlerinde tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.
Herkesin bölgeden çıktığından emin olmak için bir helikopterin termal kamarayla bölgenin üzerinde görev yapacağı da kaydedildi.
Alman medyası ise bomba sayısının daha fazla olabileceğini yazdı.
Hannover Belediyesi, çalışmaların yapıldığı sırada tahliye edilen kişilerin kalabileceği çeşitli merkezler de oluşturdu. Merkezlerde zaman geçirmek istemeyenler için değişik kültür programları hazırladığı belirtildi.
Öte yandan söz konusu ilçelere giden caddelerin kapatıldığı, gün boyunda tren ve diğer ulaşım araçlarında aksamalar meydana geleceği uyarısı yapıldı.
Benzer büyüklükteki tahliye aralık ayında Augsburg kentinde İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir bombanın etkisiz hale getirilmesi sırasında yaşanmış ve yaklaşık 54 bin kişi evlerinden tahliye edilmişti.
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