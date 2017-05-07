15:20, 07 Mayıs 2017 Pazar

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Kuveyt'te





Mısı'ın darbeyle gelen cumhurbaşkanı Sisi, çeşitli görüşmeler yapmak üzere Kuveyt'e gitti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldiği belirtildi. Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'ya göre, başkentin güneyindeki Beyan Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede iki ülke ilişkileri ve iş birliğinin genişletilmesi konuları ele alındı. İki lidere görüşmede, Kuveyt Veliahtı Şeyh Nevvaf el-Ahmed, Başbakan Cabir el-Mübarek el-Ahmed es-Sabah, Dışişleri Bakanı Sabah Halid el-Hamad es-Sabah ile Mısır tarafından üst düzey hükümet yetkililerinin eşlik ettiği bildirildi.

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