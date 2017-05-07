15:38, 07 Mayıs 2017 Pazar

Macron'un konuşacağı meydanda şüpheli çanta paniği





Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Macron'un akşam konuşma yapacağı meydan boşaltıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Emmanuel Macron'un seçimin ardından akşam konuşma yapacağı meydanda şüpheli bir çanta bulunmasının ardından bölge polis tarafından boşaltıldı. Polis birimleri dünyanın en önemli müzelerinden Louvre'un bulunduğu alanı güvenlik koridoruna alarak, bölgedeki vatandaşları ve turistleri çevreden uzaklaştırdı. Çantanın polis köpeği tarafından akşamki konuşmayı takip edecek medya mensupları için kurulan çadırın yanında bulunduğu bildirildi. Seçim kampanyası döneminde Louvre'da bir saldırgan, bölgede görev yapan bir askere bıçakla saldırmıştı. Fransa'da son iki yıl içinde gerçekleşen terör saldırılarında 230'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti. Olağanüstü hal uygulaması devam eden Fransa'da Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Marine Le Pen'in cumhurbaşkanı olmak için yarıştığı seçimlerin güvenliğini sağlamak için yaklaşık 50 bin güvenlik görevlisi görev yapıyor. Cumhurbaşkanı seçim sonucunun genel hatlarıyla belli olacağı sandık çıkış anketlerinin saat 20.00'de (TSİ 21.00) sandıkların kapanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.

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