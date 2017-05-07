Avustralya'daki camilerde

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Avustralya'nın Melbourne kentindeki bazı camilerde Açık Cami Günü düzenlendi.
Victoria İslam Konseyi (ICV) tarafından Melbourne'un farklı semtlerindeki camilerde organize edilen etkinlikte, çeşitli etnik kökenlere ve farklı inançlara mensup Avustralyalılara İslam, ibadet, cami ve Müslümanlar hakkında bilgi verildi.
Açık Cami Günü kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Thomastown Camisi'nde de etkinlik yapıldı.
Buradaki etkinliğe katılan İşçi Partisi'den Victoria Eyalet Parlamentosu Thomastown Milletvekili Bronwyn Halfpenny, Melbourne Başkonsolosluğu Sosyal İşler Ataşesi Kerim Birinci, Thomastown Türk İslam Cemiyeti Başkanı Remzi Ünal ve Victoria Polis Teşkilatı temsilcileri ile çok sayıda Avustralyalı camiyi gezdi ve görevlilere çeşitli sorular sordu.
Birinci, camilerdeki açık gün etkinliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, etkinlik dolayısıyla farklı inançlara mensup ziyaretçilerin İslam hakkında daha fazla bilgi sahibi olduklarını ve Müslümanlara dair kanaatlerinde de olumlu yönde değişiklik olduğunu gözlemlediklerini söyledi.
Müslümanların açık günler vasıtasıyla kendilerini tanıtmalarının önemine dikkati çeken Birinci, "İslam hakkındaki ön yargıların giderilmesi açısından bu açık günler büyük önem arz etmektedir. Yabancılar geliyor cami hakkında bilgi alıyor. Müslümanlar hakkında bilgi alıyorlar, onlara en sağlıklı İslam hakkında bilgiler bu şekilde yüz yüze verilmiş oluyor." dedi.
Thomastown Milletvekili Halfpenny cami yönetimi ile çok sayıda etkinlik gerçekleştirdiklerini ve birlikte çalışmaktan mutlu olduğunu hatırlatarak, "Thomastown Camisi’ne gelmeyi seviyorum. Herkesin içeri girip görebileceği böyle açık günlerin olması çok önemli. İnsanlar gelip içeride neler yapıldığını görseler negatif, yanlış olan bakış açıları değişir." ifadelerini kullandı.
Gün boyu devam eden etkinlik kapsamında ziyaretçilere yüz yüze verilen bilgilerin yanı sıra İslami bilgilerin yer aldığı kitap ve broşürler hediye edildi.
Melbourne'daki camilerde düzenlenen etkinliklerde, farklı inançlardan ziyaretçilere İslam anlatıldı
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