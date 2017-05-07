16:34, 07 Mayıs 2017 Pazar

Çıldır Gölü'nde turizm sezonuna hazırlanıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kars Valisi Rahmi Doğan, Çıldır Gölü kenarında yerli ve yabancı turistlere hizmet verebilmek için kütük ev yaptıklarını söyledi.

Vali Doğan, il özel idaresi tarafından çalışmaları sürdürülen kütük evin yapım çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Doğan, burada yaptığı açıklamada, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Suyun 4 dereceye gelmesini bekliyoruz. Çünkü kuracağımız iskele yüzer bir iskele olacak. Dolayısıyla burası kışın da donduğu için çalışmalarımıza hemen başlayarak iskeleyi kuracağız. 11 tane platform var ve bunlar birbirlerine tutturularak burada iskeleyi kuracağız. Aynı zamanda buraya bir gezi teknesi gelmiş olacak. Burasını kütük evle mesire alanıyla birleştireceğiz."

Kütük evin bulunduğu alanın mesire yeri olarak da kullanılacağını hatırlatan Doğan, yapının tesis olarak turizmin hizmetinde olacağını anlattı. Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alanın düzenlemesini yapıyoruz. Bu alanda 20 kamelya yaptırıyoruz. Kamelyalar bu ayın 15'inde bitmiş olacak. Burasını Kars halkına ve misafirlerimize açmış olacağız. Hem kütük ev hem de mesire alanını Karslıların hizmetine sunacağız. Yine sosyal tesis olarak işleteceğiz. Hem Sarıkamış'taki hem de Çıldırdaki sosyal tesislerimizi halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bu doğal güzelliğin bugüne kadar kullanılamamış olması, buralarda bütün tesislerin yapılamamış olması ayrıca üzüntü verici. Bu tesislerle birlikte bu bölgenin canlanacağını düşünüyoruz."

Doğan, çalışmaların hızlandığını da belirtti. Kütük evi ramazan ayına yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Doğan, coğrafi şartların çalışmaları engellediğini söyledi.

Doğan, "Bizi engelleyen tek şey coğrafi şartlar. Kar yağıyor yağmur yağıyor, aşırı rüzgar çıkıyor dolayısıyla işçilerimiz ustalarımız çalışamıyor. O engellemeler olmasaydı biz şimdiye kadar burayı çoktan açmış olurduk. Ama yine şükür yazın başında tesisimizi açmayı düşünüyoruz, güzel bir tesis olacak." diye konuştu.