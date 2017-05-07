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Kırgızistan'da Kur'an kursu öğrencileri hafız oldu
Kırgızistan'da Kur'an kursu öğrencileri hafız oldu

Oş Devlet Üniversitesi'ne bağlı Kuran kursunda hafızlığını tamamlayan 24 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi bünyesinde Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Fakültesi'ndeki Kur'an kursunda hafızlığını tamamlayan 24 öğrenciye törenle hafızlık belgeleri verildi.

Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen törene, Türkiye'nin Bişkek Din Hizmetleri Müşaviri Şemsettin Ünal, Kırgızistan Müftü Yardımcısı Akimcan Ergeşov, Kırgız Gençliğe Yardım Etme Vakfı Koordinatörü Oktay Çetin, Termikel Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaya, din görevlileri, hayırsever iş adamları ile öğrenci velileri katıldı.

Din Hizmetleri Müşaviri Ünal, törende yaptığı konuşmada, İslam dinin güzel ve doğru anlatılmasında herkesin emek sarf etmesi gerektiğini vurguladı.

Kırgız Gençliğine Yardım Etme Vakfı Koordinatörü Çetin de hafızlık eğitimi alan öğrencilerin Hz. Peygamber'in övdüğü işi yaptığını belirtti.

Mezunlara tavsiyelerde bulunan Çetin, "Kur'an-ı Kerim'i okumak ve ezberlemek güzel. Kur'an-ı Kerim'in düsturunu hayatımıza tatbik etmek ise hepsinden güzel. İnşallah, Cenabıallah, sizleri Kur'an-ı Kerim'e hizmet eden insanlardan eyler. Kur'an-ı Kerim'i unutmayınız ve koruyunuz. Gelecekte hangi mevki ve görevde olursa olun Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşmayınız." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda mezun olan 24 hafıza belgeleri dağıtıldı. Enstitü, Din Hizmetleri Müşavirliği ve hayırsever iş adamları tarafından da çeşitli hediyeler takdim edildi.

Türk hayırseverlerin desteğiyle faaliyet gösteren Kur'an kursu, eğitime başladığı 2011 yılından bu yana 101 hafız mezun etti.



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