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Ecdadın İzinde Genç Kemankeşler Projesi
Ecdadın İzinde Genç Kemankeşler Projesi

Atabeygazi Geleneksel Okçuluk Derneği Başkanı, "Ok yaydan çıktı bir kere, bize düşen ecdadımız gibi bu aziz sporu bir ibadet gibi görmektir." dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığınca desteklenen "Ecdadın İzinde Genç Kemankeşler" projesinin açılışı yapıldı.

Atabeygazi Geleneksel Okçuluk Kulübünde Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Vekili Yaşar Karadeniz, her alanda başarılı olunması gerektiğini belirtti.

Sadece askeri gücün yeterli olmadığına dikkati çeken Karadeniz, "Bilimde, sporda, sanatta, edebiyatta ve hayatın her alanında güçlü olmak zorundayız. Bu da belli bir birikimle sağlanacak bir konudur. Bizim geçmişimizde, tarihimizde aslında yeterli birikim vardır. Kültürümüzdeki bütün unsurları, geleneklerimizi, göreneklerimizi yaşatmak, onları yeni nesillere aktarmak, hatta onları dünyada etkin kılmakla mümkündür. Eğer tekrar medeniyet beşiği, merkezi olacaksak bunlarla birlikte olabiliriz." dedi.

Atabeygazi Geleneksel Okçuluk Derneği Başkanı Cengiz Günday da proje sayesinde 30 öğrenciyle geçmişe yolculuk yaptıklarını söyledi.

Amaçlarının ruh yangınlarına su serpmek, ecdadın izinde kaybettiklerini bulmaya çalışmak olduğunu dile getiren Günday, şöyle konuştu:

"Amacımız okçular tepesini terk etmemek. Sağına soluna bakmadan, kim var denildiğinde Ömer Halis Demirler olabilmek. En nihayetinde adam olabilmek, adam kalabilmek, adam yetiştirebilmek. Son yıllarda bir avuç insanın başlattığı okçuluk bugün ülkemizde büyük rağbet görmekte ve devletin en üst düzeyinde itibar bulmaktadır. Ok yaydan çıktı bir kere, bize düşen ecdadımız gibi bu aziz sporu bir ibadet gibi görmektir."

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İl Dernekler Müdürü Hasan Tekin'in konuşmalarının ardından Vali Vekili Karadeniz ve protokol tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Programda, geleneksel Türk okçuluğu ve okçulukta kullanılan malzemeler tanıtıldı.



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