İş sağlığı ve güvenliğine uymayanlara ceza yağıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İş sağlığı ve güvenliğine uymayan iş yerlerine geçen yıl, 92 milyon 216 bin 947 liralık idari para cezası kesildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin TBMM Aladağ Yangınını Araştırma Komisyonu'na bir rapor sundu.
Rapora göre, Başkanlık 2016'da iş yerlerinde, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için "işin yürütümü yönünden", "iş sağlığı ve güvenliği yönünden" programlı ve program dışı 24 bin 284 teftiş yaptı.
İş sağlığı ve güvenliği yönünden, metal, yapı, kimya, kauçuk, matbaa, elektrik dağıtım sektörlerindeki iş yerleri ile maden işletmelerine 2016'da 7 bin 240 programlı, 7 bin 47 program dışı olmak üzere, 14 bin 287 teftiş gerçekleştirildi. Denetimler sonucu, 47 milyon 597 bin 854 lira idari para cezası verildi.
İş yürütümüne ilişkin ise medya kuruluşları, marketler, eczaneler ve temel liselere, bin 806'sı programlı, 7 bin 555'i programsız olmak üzere, 9 bin 361 teftiş yapıldı. Teftişler sonucu, 37 milyon 756 bin 303 idari para cezası kesildi.
İşin yürütümü ve iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan 636 ortak teftiş sonucu da 6 milyon 862 bin 790 lira ceza yazıldı. Bu kapsamda, yapılan 24 bin 284 teftiş sonucu, iş yerlerine toplam 92 milyon 216 bin 947 liralık para cezası kesildi. Bu teftişlerde 820 iş yerine ilişkin de durdurma kararı alındı.
Teftişlerle, 2 milyon 408 bin 693 işçi ile 2 bin 508 çırak ve 9 bin 433 stajyere ulaşıldı.
Öte yandan, metal, yapı, kimya, kauçuk, matbaa, elektrik dağıtım sektörleri ile maden işletmelerinde tespit edilen 79 bin 851 eksiklikliğin 73 bin 210'u teftişlerin ardından giderildi.
İş sağlığı ve güvenliğine uymayan iş yerlerine geçen yıl, 92 milyon 216 bin 947 liralık idari para cezası kesildi.
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