18:46, 07 Mayıs 2017 Pazar

Fikri Sağlar'a 'İhraç' talebi





Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanan CHP Parti Meclisi, Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ı "Tedbirli olarak kesin ihraç" istemiyle, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanan CHP Parti Meclisi, Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ı "Tedbirli olarak kesin ihraç" istemiyle, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti.

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