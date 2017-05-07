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Fikri Sağlar'a 'İhraç' talebi
Fikri Sağlar'a 'İhraç' talebi

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanan CHP Parti Meclisi, Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ı "Tedbirli olarak kesin ihraç" istemiyle, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanan CHP Parti Meclisi, Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ı "Tedbirli olarak kesin ihraç" istemiyle, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti.



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Fikri Sağlar'a 'İhraç' talebi

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