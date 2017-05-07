Fikri Sağlar'a 'İhraç' talebi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanan CHP Parti Meclisi, Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ı "Tedbirli olarak kesin ihraç" istemiyle, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanan CHP Parti Meclisi, Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ı "Tedbirli olarak kesin ihraç" istemiyle, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti.
Atabeygazi Geleneksel Okçuluk Derneği Başkanı, "Ok yaydan çıktı bir kere, bize düşen ecdadımız gibi bu aziz sporu bir ibadet gibi görmektir." dedi
Yıllardır aktif siyasetin içinde yer almış bir akademisyen olan Prof. Dr. Naci Bostancı, referandum sonrası Türkiye ve kırsalın sosyolojisi üzerine değerlendirmelerde bulundu
Rusya pazarında yasaklı ürünler arasında yer alan çilekte ihracat engelinin kaldırılması, önde gelen çilek üretim merkezlerinden Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde sevinçle karşılandı.
Yerli ve yabancı turistlere daha iyi hizmet verilmesi amacıyla Çıldır Gölü'ne gezi teknesinin yanaşabileceği yüzer iskele ile tesis olarak hizmet vermesi planlanan kütük ev yapılıyor
Karadeniz'de batan Rus gemisine ait olduğu düşünülen mühimmat dolu sandık Sakarya'nın Karasu ilçesinde kıyıya vurdu
Bugün özel uçakla ABD'ye giden Adalet Bakanı Bozdağ akşamüstü mevkidaşı Jeff Sessions'la bir araya gelecek.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yapıldı.
Daha önceki yapılandırmaya başvurmayan vatandaşlara ikinci bir şans tanıyan, bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, evlatlık çocuğu biyolojik ailesi tarafından geri alınan kadının, çocukla kişisel ilişki kurabileceğine, bunun için soy bağı bulunmasının gerekli olmadığına hükmetti
ABD'nin başkenti Washington’da düzenlenen "Pasaport DC" programı kapsamında 4 bine yakın kişi Türk Büyükelçiliğini ziyaret etti
Konya'da bir lunaparktaki "Adrenalin Kule" adı verilen eğlence aracının halatının kopması sonucu 10 kişi yaralandı
Genelkurmay Başkanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford başkanlığındaki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, terörizmle mücadele ile Suriye ve Irak'ta yaşanan son gelişmeler değerlendirildi
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Yılmaz, "Cami Gençlik Buluşması" çalışmaları kapsamında 2 bin gençle Süleymaniye Camii’nde sabah namazı kıldı
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından elektronik ortamda kamunun kullanımına açılmış eserlerden, elektronik ortam vasıtasıyla, kendi imkanlarıyla basılı veya dijital kopya çıkaran kullanıcılardan artık ücret tahsil edilmeyecek
Havaların ısınmasıyla çiçek açmaya başlayan, koruma altındaki endemik bitki Manisa lalesini tahrip edenlere, 42 bin 479 lira cezai işlem uygulanacak