20:05, 07 Mayıs 2017 Pazar

Abdullah Gül'ün babası Hakkın Rahmetine kavuştu





Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı Sn. Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı Sn. Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören 91 yaşındaki Gül, akşam saatlerinde Acıbadem Kayseri Hastanesinde yaşamını yitirdi. Abdullah Gül, cuma günü Kayseri'ye gelerek babasını ziyaret etmişti. Dünya Bülteni ailesi olarak Merhum Ahmet Hamdi Gül beye Allah'dan Rahmet , Sayın Abdullah Gül'e ve Gül ailesine başsağlığı diliyoruz

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