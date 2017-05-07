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Abdullah Gül'ün babası Hakkın Rahmetine kavuştu
Abdullah Gül'ün babası Hakkın Rahmetine kavuştu

Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı Sn. Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı Sn. Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören 91 yaşındaki Gül, akşam saatlerinde Acıbadem Kayseri Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Ahmet hamdi gül

Abdullah Gül, cuma günü Kayseri'ye gelerek babasını ziyaret etmişti.

Dünya Bülteni ailesi olarak Merhum Ahmet Hamdi Gül beye Allah'dan Rahmet , Sayın Abdullah Gül'e ve Gül ailesine başsağlığı diliyoruz

 



İlgili Konular ahmet hamdi gül Abdullah Gül
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