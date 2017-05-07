21:33, 07 Mayıs 2017 Pazar

Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı Macron oldu





Sandık çıkış anketlerine göre Emmanuel Macron, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı oldu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili ilk bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Sandık çıkış anketlerine göre Emmanuel Macron, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı oldu. Kamu yayıncısı France 2 televizyonunun hazırlattığı anketlere göre, kendisini siyasi merkezde konumlandıran Yürüyüş Hareketi lideri 39 yaşındaki Macron oyların yüzde 65,1'ini alırken rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen yüzde 34,9'da kaldı. İçişleri Bakanlığının oy sayımına ilişkin verileri gelecek saatlerde açıklamaya başlamasıyla Macron'un galibiyetinin gece saatlerinde resmen netleşmesi bekleniyor. Yasal resmi sonuçlar ise Fransa Anayasa Konseyi tarafından 10 Mayıs'ta açıklanacak. Yeni cumhurbaşkanının görevi 14 Mayıs'a kadar François Hollande'dan devralması bekleniyor.

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