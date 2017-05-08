Lübnan'daki alimlerden Filistin çağrısı

Lübnan Müslüman Alimler Birliği, açlık grevi yapan Filistinli tutukluların özgürülüğü kavuşmalarına destek olmak için İslam ümmetine seferberlik çağrısı yaptı.
Beyrut'ta bir otelde dördüncüsü düzenlenen Lübnan Müslüman Alimler Birliği toplantısının ardından yayınlanan sonuç bildirgesinde, açlık grevi yapan Filistinli tutukluların özgürülüklerine kavuşmalarına destek olmak için İslam ümmetine seferberlik çağrısı yapıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Lübnan Müslüman Alimler Birliği Başkanı Raid Halihal, İslam alimlerinin, ümmetin dertlerine çözüm üretmeleri ve ümmete önderlik etmeleri gerektiğini söyledi.
Toplantının sonuç bildirgesinde, açlık grevi yapan Filistinli tutukluların özgürülüğe kavuşmaları için tüm İslam ümmetinin ortak hareket etmesi gerektiği vurgulanırken, İsrail'in, Kudüs'ü Yahudileştirme projesine karşı, Filistinli Müslümanların desteklenmesinin önemli olduğu ifade edildi.
Filistin davası için çalışan gruplara, Filistinli tutukluların özgürlüklerine kavuşmaları için birlik olmaları tavsiye edildi.
Bildirgede ayrıca, Suriyeli muhalif grupların birleşmesi talep edilerek, "Suriye'deki mücahit gruplar, düşmana karşı birleşmeli ve Allah'ın ipine hep birlikte sımsıkı sarılmalıdırlar. Sadece askeri alanda değil her alanda bu birlik sağlanmalıdır." ifadelerine yer verildi.
Suriye meselesinin bu asırda ümmetin önemli sorunu olduğu ifade edilen bildirgede, Arap dünyasının, Suriye meselesi karşısında aciz, çaresiz ve zayıf olduğuna işaret edildi.
İran'ın, Amerika ve Rusya ile işbirliği yaparak İslam ümmeti arasında mezhep temelli ayrışmayı yaydığı iddia edilerek, Arap ve İslam ülkelerinden bu duruma karşı ortak önlem almaları istendi. Özellikle Suriye'de ortaya çıkan söz konusu mezhep temelli gerilimin, diğer ülkelere de sıçramaya başladığı vurgulandı.
Bildirgede ayrıca, uzun yıllardır Lübnan'da yaşayan Filistinli mültecilerin insani ve sosyal haklardan yoksun olduğu ve devletin bir an önce Filistinli mültecilere bu haklarını vermesi gerektiğini vurguladı.
Lübnan'da resmi rakamlara göre 450 bin civarında Filistinli mülteci yaşıyor. Mültecilerin büyük kısmı ülke geneline dağılmış, altyapı ve sosyal imkanların çok kısıtlı olduğu 12 kampta yaşıyor. Yaklaşık 100 bin civarında Filistinli mültecinin yaşadığı Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda, Filistinli gruplar arasında sık sık silahlı çatışmalar çıkıyor.
İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.
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