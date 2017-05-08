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İsrail, Lübnan sınırına duvar örecek
İsrail, Lübnan sınırına duvar örecek

İsrail ordusu, Lübnan-İsrail sınırına, tıpkı Mısır-İsrail sınırında inşa edilen güvenlik duvarına benzer bir duvar örecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail ordusunun, Lübnan’daki “Hizbullah güçlerine” karşı kuzey sınırına birkaç kilometre uzunluğunda yeni bir güvenlik duvarı inşa edeceği bildirildi.

İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusuna bağlı Kuzey Komutanlığı'nın, Lübnan-İsrail sınırına, tıpkı Mısır-İsrail sınırında inşa edilen güvenlik duvarına benzer bir duvar öreceği belirtildi.

Haberinde, İsrail’in 2010’da Mısır-İsrail sınırına “teröristlerin ve kaçakçıların” ülkeye girişini önlemek amacıyla 8 metre yüksekliğinde ördüğü duvarın benzerini, 6 metre yüksekliğinde olacak şekilde İsrail-Lübnan sınırına da öreceği kaydedildi.

Gazetenin haberinde, İsrail’in, Lübnan sınırına yakın kuzeydeki Ra’sul Nakura (Rosh HaNikra) bölgesinde inşa etmeye başlayacağı güvenlik duvarının uzunluğuna ilişkin herhangi bir bilgi yer almazken, maliyetinin 100 milyon Yeni İsrail Şekel (yaklaşık 28 milyon dolar) olacağı belirtildi.

İsrail güçleri, iki hafta önce Lübnan’dan İsrail’e girmeyi başaran bir Lübnanlıyı yakaladıktan sonra ülkesine iade etmişti.

İsrail ayrıca Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara da operasyonlar düzenliyor.

İSRAİL-LÜBNAN SINIRI

İsrail'in, son günlerde Lübnan sınırında güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla iş makineleriyle yaptığı çalışmalar, 20 Nisan'da yerel ve uluslararası basın tarafından görüntülenmişti.

İsrail'e ait iş makinelerinin sınır boyunca açtığı yeni yollar ve sınırın farklı bölgelerinde yeni hazırlanan toprak yığınları dikkati çekmişti.

İki ülke arasında mayınlı bölge yer alıyor. Mayınlı bölgenin İsrail tarafında elektrikli teller ile çeşitli gözetleme ve istihbarat sistemleri bulunurken, Lübnan tarafında ise sınır hattını sadece eski dikenli teller koruyor.



İlgili Konular İsrail Lübnan
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