Macron'un seçimden sonraki ilk mesajı 'birlik' oldu

Macron, sandık çıkış anketlerinde cumhurbaşkanlığını kazandığının açıklanmasının ardından zafer konuşması yaptı.
Fransa'nın bölünmüş olduğunu bildiğini ifade eden Macron, bu konudaki kızgınlığı, endişeyi ve şüpheyi anladığını ifade etti. Macron, "Bizi bölen şeylere karşı mücadele edeceğim." ifadesini kullandı.
Fransa tarihinde yeni bir sayfanın açıldığını vurgulayan Macron, bundan sonra da Fransa ve Avrupa'yı savunmaya devam edeceğini kaydetti.
Macron, terörizmle de sonuna kadar savaşacağını vurgulayarak, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'a da desteğinden dolayı teşekkür etti.
Macron'un bu akşam ilerleyen saatlerde Louvre'da seçmenleri ile bir araya gelmesi bekleniyor.
İçişleri Bakanlığının oy sayımına ilişkin verileri gelecek saatlerde açıklamaya başlamasıyla Macron'un galibiyetinin gece saatlerinde resmen netleşeceği tahmin ediliyor.
Yasal resmi sonuçlar ise Fransa Anayasa Konseyi tarafından 10 Mayıs'ta açıklanacak.
Yeni Cumhurbaşkanı'nın görevi 14 Mayıs'a kadar François Hollande'dan devralması bekleniyor.
Sandık çıkış anketlerine göre Fransa cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron, Fransa'yı yeniden birleştireceğini belirterek, "Bizi bölen şeylere karşı mücadele edeceğim" dedi
İsrail ordusu, Lübnan-İsrail sınırına, tıpkı Mısır-İsrail sınırında inşa edilen güvenlik duvarına benzer bir duvar örecek
Lübnan Müslüman Alimler Birliği, açlık grevi yapan Filistinli tutukluların özgürülüğü için seferberlik çağrısı yaptı
Sandık çıkış anketlerine göre Emmanuel Macron, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı oldu
Kuzey Kore'de bir ABD vatandaşının daha tutuklandığı bildirildi.
Belçika'da binlerce kişi, hükümetin uyguladığı kemer sıkma politikalarını protesto etti
Oş Devlet Üniversitesi'ne bağlı Kuran kursunda hafızlığını tamamlayan 24 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi
Melbourne'daki camilerde düzenlenen etkinliklerde, farklı inançlardan ziyaretçilere İslam anlatıldı
Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Macron'un akşam konuşma yapacağı meydan boşaltıldı
Mısı'ın darbeyle gelen cumhurbaşkanı Sisi, çeşitli görüşmeler yapmak üzere Kuveyt'e gitti
Mısır'da askeri darbeyle cumhurbaşkanlığından uzaklaştırılan Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi, babasıyla cezaevinde görüşmesine yine izin verilmediğini belirtti
Hannover kentinde İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 5 bombanın etkisiz hale getirilmesi çalışmaları dolayısıyla yaklaşık 50 bin kişi evlerinden tahliye ediliyor
Pakistan ordusu tarafından sınır bölgesinde 5 Afgan güvenlik kontrol noktasının imha edildiği, 50'ye yakın kişinin öldürüldüğü bildirildi.
Şam'dan Süveyde kentine hareket eden bir otobüs, uzaktan kumandalı 5 adet bombayla patlatıldı
Kolombiya'daki BMGK heyeti, Meta yönetim bölgesinde FARC militanlarının silah bırakmak için toplandığı bölgeye gitti
Peşmerge komutanlarından Binbaşı Abdullah, "Saldırı, karargah nizamiyesindeki Peşmerge güçleri tarafından püskürtülerek, 3'ü intihar eylemcisi 5 militan ölü ele geçirilmiştir. Saldırıda 2 Peşmerge hayatını kaybetti, 6'sı yaralandı"