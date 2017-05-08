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00:28, 08 Mayıs 2017 Pazartesi

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Macron'un seçimden sonraki ilk mesajı 'birlik' oldu
Macron'un seçimden sonraki ilk mesajı 'birlik' oldu

Sandık çıkış anketlerine göre Fransa cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron, Fransa'yı yeniden birleştireceğini belirterek, "Bizi bölen şeylere karşı mücadele edeceğim" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Macron, sandık çıkış anketlerinde cumhurbaşkanlığını kazandığının açıklanmasının ardından zafer konuşması yaptı.

Fransa'nın bölünmüş olduğunu bildiğini ifade eden Macron, bu konudaki kızgınlığı, endişeyi ve şüpheyi anladığını ifade etti. Macron, "Bizi bölen şeylere karşı mücadele edeceğim." ifadesini kullandı.

Fransa tarihinde yeni bir sayfanın açıldığını vurgulayan Macron, bundan sonra da Fransa ve Avrupa'yı savunmaya devam edeceğini kaydetti.

HOLLANDE'A DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Macron, terörizmle de sonuna kadar savaşacağını vurgulayarak, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'a da desteğinden dolayı teşekkür etti.

Macron'un bu akşam ilerleyen saatlerde Louvre'da seçmenleri ile bir araya gelmesi bekleniyor.

İçişleri Bakanlığının oy sayımına ilişkin verileri gelecek saatlerde açıklamaya başlamasıyla Macron'un galibiyetinin gece saatlerinde resmen netleşeceği tahmin ediliyor.

Yasal resmi sonuçlar ise Fransa Anayasa Konseyi tarafından 10 Mayıs'ta açıklanacak.

Yeni Cumhurbaşkanı'nın görevi 14 Mayıs'a kadar François Hollande'dan devralması bekleniyor.



İlgili Konular fransa macron
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