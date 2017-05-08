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Türkiye ve Dünya gündemi
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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 08 Mayıs 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 08 Mayıs 2017

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile görüşecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün babasının vefatı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün babası Ahmet Hamdi Gül’ün cenaze namazına katılacak.

(Kayseri/12.42)

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Uluslararası Kudüs Vakıfları Toplantısı'na iştirak edecek, Filistin Başbakanı Rami Hamdallah ile Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Macid bin Abdullah el-Kasbi'yi ayrı ayrı kabul edecek.

(İstanbul/16.00/18.00/18.45)

3- Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde Ürdün Prensi Gazi bin Muhammed ile görüşecek, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'i kabul edecek.

- Yıldırım, Uluslararası Kudüs Vakıflar Toplantısı ve Vakıf Haftası münasebetiyle akşam yemeği verecek, Filistin Başbakanı Rami Hamdallah ile bir araya gelecek.

(İstanbul/18.30/19.00/19.30/21.30) 

 YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile görüşecek.

(Washington) 

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Hilton Garden Otel'de Belediye Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/11.00) 


EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, The Green Park Hotel'de Verimlilik Haftası açılış etkinlikleri ve Verimlilik Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/09.45) 

2- Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ Genel Müdürü Temel Kotil, AA Finans Masası'na konuk olacak.

(İstanbul/11.30)

3- TÜİK, mart ayı sanayi üretim endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul) 

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana) 

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam) 

 SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 30. haftası, Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor, Akhisar Belediyespor-Gaziantepspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Karabük/Manisa/20.00)

2- TFF 1. Lig'de 32. hafta, Altınordu-Elazığspor, Balıkesirspor-Manisaspor, Adana Demirspor-Evkur Yeni Malatyaspor müsabakalarıyla sona erecek.

(İzmir/16.30/Balıkesir/18.30/Adana/19.00) 

3- Spor Toto 2. Lig play-off çeyrek final rövanşlarında Kırmızı Grup'ta Gümüşhanespor-Menemen Belediyespor, Kastamonuspor 1966-Hatayspor, Beyaz Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetler-Sivas Belediyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaeli Birlikspor karşılaşmaları oynanacak.

(Gümüşhane/Kastamonu/Diyarbakır/Erzurum/16.00)

4- Spor Toto 3. Lig play-off yarı final rövanşlarında 1. Grup'ta Altay-Çorum Belediyespor, Ankara Demirspor-Kocaelispor, 3. Grup'ta ise Sakaryaspor-Bayrampaşa, Darıca Gençlerbirliği-Diyarbekirspor maçları yapılacak.

(İzmir/Ankara/Sakarya/Kocaeli/16.00)


ÖZEL HABER


1- İşitme engelliler olimpiyatlarına ödüllü logo
- Samsun'da düzenlenecek 23. Dünya İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları'nda kullanılacak logo, Uluslararası HiiiBrand Awards Tasarım Yarışması'nda üçüncülük ödülüne layık görüldü
- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç:
- "Logo, olimpiyat ruhuna ve işitme engelliler dünyasına hitap edecek şekilde tasarlandı"
- "Binlerce yabancı sporcu misafirimizi Türkiyemizde ağırlamanın heyecanını yaşayacağız. Tarihimizin en geniş katılımlı uluslararası spor organizasyonu olacak olimpiyatlar için hazırlıklarımızı hummalı şekilde sürdürüyoruz"

2- İstanbul Boğazı'ndaki arsaların değeri 670 milyar lira

- Türkiye Veri İşleme Merkezi (TUVİMER) araştırmasına göre, 114 milyon 453 bin metrekare arazinin olduğu İstanbul Boğazı'nda, arsaların değeri halihazırda 670 milyar lira olarak belirlendi

- Ortalama metrekare fiyatının 5 bin 594 lira olduğu İstanbul Boğazı'nda, en değerli arsalar, metrekare başına ortalama 16 bin 30 lira ile Boğaziçi'nin Beşiktaş kısmında bulunuyor

- Boğaziçi'nin Sarıyer kısmında kalan arazilerin ortalama metrekare değeri 5 bin 606 lira olurken, söz konusu rakam Üsküdar'da 4 bin 606, Beykoz'da ise 2 bin 342 lira olarak belirlendi

- TUVİMER Genel Müdür Altun:

- "Avrupa'da İstanbul'a ve Boğaziçi'ne emsal sayılabilecek metropollere ve bölgelere baktığımızda, henüz bu rakamlar çok daha düşük. Boğaz'ın potansiyeli bu rakamın çok daha üzerinde"

- "Boğaz'da bulunan yapıların ortalama metrekare değeri 9 bin 500 lira iken, bu rakam Monako için 40 bin dolar, Londra için 25 bin dolar. Bu konu arazi için de böyle..."

3- İsrailli Delek Türkiye'de yatırım yapmak istiyor

- Delek Drilling ve Avner Oil Üst Yöneticisi Yossi Abu:
- "Bölgede (Doğu Akdeniz) daha fazla petrol ve doğalgaz kaynağı potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Türkiye’nin Akdeniz'de doğalgaz arama faaliyetlerine başlaması, Türk hükümeti perspektifinden atılan önemli bir adım"
- "Biz, bölgedeki arama faaliyetlerinde çok deneyimli bir şirket olarak, Türkiye’nin doğalgaz arama ve üretim çabalarına yatırım yapmaktan çok mutlu oluruz"
- "Enerji Bakanlığınız aracılığıyla, hükümetle çok yapıcı ve profesyonel görüşmeler yürütüyoruz. Türkiye’nin ihtiyaçlarıyla bizim sağlayabileceklerimiz arasında gerçek bir uyum var"



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