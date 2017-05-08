Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 08 Mayıs 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün babasının vefatı
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün babası Ahmet Hamdi Gül’ün cenaze namazına katılacak.
(Kayseri/12.42)
2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Uluslararası Kudüs Vakıfları Toplantısı'na iştirak edecek, Filistin Başbakanı Rami Hamdallah ile Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Macid bin Abdullah el-Kasbi'yi ayrı ayrı kabul edecek.
(İstanbul/16.00/18.00/18.45)
3- Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde Ürdün Prensi Gazi bin Muhammed ile görüşecek, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'i kabul edecek.
- Yıldırım, Uluslararası Kudüs Vakıflar Toplantısı ve Vakıf Haftası münasebetiyle akşam yemeği verecek, Filistin Başbakanı Rami Hamdallah ile bir araya gelecek.
(İstanbul/18.30/19.00/19.30/21.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile görüşecek.
(Washington)
2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Hilton Garden Otel'de Belediye Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek.
(Ankara/11.00)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, The Green Park Hotel'de Verimlilik Haftası açılış etkinlikleri ve Verimlilik Ödül Töreni'ne katılacak.
(Ankara/09.45)
2- Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ Genel Müdürü Temel Kotil, AA Finans Masası'na konuk olacak.
(İstanbul/11.30)
3- TÜİK, mart ayı sanayi üretim endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 30. haftası, Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor, Akhisar Belediyespor-Gaziantepspor maçlarıyla tamamlanacak.
(Karabük/Manisa/20.00)
2- TFF 1. Lig'de 32. hafta, Altınordu-Elazığspor, Balıkesirspor-Manisaspor, Adana Demirspor-Evkur Yeni Malatyaspor müsabakalarıyla sona erecek.
(İzmir/16.30/Balıkesir/18.30/Adana/19.00)
3- Spor Toto 2. Lig play-off çeyrek final rövanşlarında Kırmızı Grup'ta Gümüşhanespor-Menemen Belediyespor, Kastamonuspor 1966-Hatayspor, Beyaz Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetler-Sivas Belediyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaeli Birlikspor karşılaşmaları oynanacak.
(Gümüşhane/Kastamonu/Diyarbakır/Erzurum/16.00)
4- Spor Toto 3. Lig play-off yarı final rövanşlarında 1. Grup'ta Altay-Çorum Belediyespor, Ankara Demirspor-Kocaelispor, 3. Grup'ta ise Sakaryaspor-Bayrampaşa, Darıca Gençlerbirliği-Diyarbekirspor maçları yapılacak.
(İzmir/Ankara/Sakarya/Kocaeli/16.00)
ÖZEL HABER
1- İşitme engelliler olimpiyatlarına ödüllü logo
- Samsun'da düzenlenecek 23. Dünya İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları'nda kullanılacak logo, Uluslararası HiiiBrand Awards Tasarım Yarışması'nda üçüncülük ödülüne layık görüldü
- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç:
- "Logo, olimpiyat ruhuna ve işitme engelliler dünyasına hitap edecek şekilde tasarlandı"
- "Binlerce yabancı sporcu misafirimizi Türkiyemizde ağırlamanın heyecanını yaşayacağız. Tarihimizin en geniş katılımlı uluslararası spor organizasyonu olacak olimpiyatlar için hazırlıklarımızı hummalı şekilde sürdürüyoruz"
2- İstanbul Boğazı'ndaki arsaların değeri 670 milyar lira
- Türkiye Veri İşleme Merkezi (TUVİMER) araştırmasına göre, 114 milyon 453 bin metrekare arazinin olduğu İstanbul Boğazı'nda, arsaların değeri halihazırda 670 milyar lira olarak belirlendi
- Ortalama metrekare fiyatının 5 bin 594 lira olduğu İstanbul Boğazı'nda, en değerli arsalar, metrekare başına ortalama 16 bin 30 lira ile Boğaziçi'nin Beşiktaş kısmında bulunuyor
- Boğaziçi'nin Sarıyer kısmında kalan arazilerin ortalama metrekare değeri 5 bin 606 lira olurken, söz konusu rakam Üsküdar'da 4 bin 606, Beykoz'da ise 2 bin 342 lira olarak belirlendi
- TUVİMER Genel Müdür Altun:
- "Avrupa'da İstanbul'a ve Boğaziçi'ne emsal sayılabilecek metropollere ve bölgelere baktığımızda, henüz bu rakamlar çok daha düşük. Boğaz'ın potansiyeli bu rakamın çok daha üzerinde"
- "Boğaz'da bulunan yapıların ortalama metrekare değeri 9 bin 500 lira iken, bu rakam Monako için 40 bin dolar, Londra için 25 bin dolar. Bu konu arazi için de böyle..."
3- İsrailli Delek Türkiye'de yatırım yapmak istiyor
- Delek Drilling ve Avner Oil Üst Yöneticisi Yossi Abu:
- "Bölgede (Doğu Akdeniz) daha fazla petrol ve doğalgaz kaynağı potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Türkiye’nin Akdeniz'de doğalgaz arama faaliyetlerine başlaması, Türk hükümeti perspektifinden atılan önemli bir adım"
- "Biz, bölgedeki arama faaliyetlerinde çok deneyimli bir şirket olarak, Türkiye’nin doğalgaz arama ve üretim çabalarına yatırım yapmaktan çok mutlu oluruz"
- "Enerji Bakanlığınız aracılığıyla, hükümetle çok yapıcı ve profesyonel görüşmeler yürütüyoruz. Türkiye’nin ihtiyaçlarıyla bizim sağlayabileceklerimiz arasında gerçek bir uyum var"
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile görüşecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'ndan Moldova'nın başkenti Kişinev'e hareket edecek.
Erdoğan, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda İstanbul Gençlik Festivali'ne katılacak.
ABD Başkanı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğinin ardından kurucusu olduğu AK Parti'ye üye olacak. Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Türk-İş Anadolu (Tandoğan) Meydanı'nda; DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ile diğer kuruluşlar Bakırköy Halk Pazarı'nda kutlamalar yapılacak
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Swissotel'de Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi'ne katılacak.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İran'da "2017 İslam Dünyası Kültür Başkenti Meşhed" programları kapsamında düzenlenecek “İslam Toplumlarında Aile ve Sosyal Politikalar, Gereksinimler ve Zorunluluklar” konferansına iştirak edecek
Milli Eğitim Bakanlığınca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi kapsamında ikinci dönem merkezi ortak sınavlarının birinci gün oturumları gerçekleştiriliyor.
Başbakan Binali Yıldırım, Grand Otel'de düzenlenecek Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği Ödül Töreni'ne katılacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Çanakkale Kara Muharebelerinin 102. Yıl Dönümü Anma Törenleri"ne katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile beraberindeki heyeti kabul edecek, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Töreni'ne katılacak.