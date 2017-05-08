09:37, 08 Mayıs 2017 Pazartesi

AK Partili eski vekile FETÖ'den gözaltı





AK Parti'nin eski milletvekili Ahmet Tevfik Uzun, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ak Parti eski Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun, 'FETÖ/PDY' operasyonu kapsamında örgüt üyesi olmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY mensuplarınca yapılan darbe teşebbüsü ile anayasal düzeni değiştirmek ve bu örgüte üyelik suçlarından, örgüte yönelik yapılan soruşturma kapsamında, bugün sabah 24. Dönem AK Parti Mersin Milletvekili olarak görev yapan Ahmet Tevfik Uzun gözaltına alındı. Uzun hakkındaki arama ve el koyma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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