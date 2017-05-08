AK Partili eski vekile FETÖ'den gözaltı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ak Parti eski Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun, 'FETÖ/PDY' operasyonu kapsamında örgüt üyesi olmak suçlamasıyla gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY mensuplarınca yapılan darbe teşebbüsü ile anayasal düzeni değiştirmek ve bu örgüte üyelik suçlarından, örgüte yönelik yapılan soruşturma kapsamında, bugün sabah 24. Dönem AK Parti Mersin Milletvekili olarak görev yapan Ahmet Tevfik Uzun gözaltına alındı.
Uzun hakkındaki arama ve el koyma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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AK Parti'nin eski milletvekili Ahmet Tevfik Uzun, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
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