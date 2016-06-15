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Sanayi üretimi Mart ayında beklentilerin üzerinde arttı
Sanayi üretimi Mart ayında beklentilerin üzerinde arttı

Sanayi Üretimi Mart'ta tahminlerin üzerinde arttı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye'de sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı.  Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 azaldı.

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