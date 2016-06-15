10:08, 08 Mayıs 2017 Pazartesi

Sanayi üretimi Mart ayında beklentilerin üzerinde arttı





Sanayi Üretimi Mart'ta tahminlerin üzerinde arttı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türkiye'de sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 azaldı. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN





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