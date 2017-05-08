Danimarka'da cami açılışında sevinç gözyaşları

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Danimarka'da Slagelse Yeni Cami'nin yeni binasının açılışı yapıldı.
Başkent Kopenhag'ın 100 kilometre güneybatısındaki Slagelse kentinde Türk asıllı vatandaşlar tarafından alınan ve tadilatı tamamlanan Türk Diyanet Vakfına bağlı caminin açılış törenine, Danimarka Türk Diyanet Vakfı Başkanı Hüseyin Gültekin, Slagelse Yeni Camii Dernek Başkanı Bilal Bıyık ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bıyık, törende yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşayarak sevinç gözyaşlarını gizleyemedi.
Konuşmasına caminin kadın kollarına teşekkür ederek başlayan Bıyık, kadın kollarının kendilerini bir arada tuttuğunu, gece-gündüz cami için çalıştığını kaydetti.
Bıyık, gençlere hitaben, "Beraberliğimizi devam ettirelim, bizden sonraki nesillere daha güzel bir ortam hazırlayalım. Buraya sahip çıkın. Önemli olan bu mekanların içini doldurmak." dedi.
Danimarka Türk Diyanet Vakfı Başkanı Gültekin de camilerin önemine ilişkin konuşma yaptı ve ilk namazı kıldırdı.
Caminin erkekler ve bayanlar girişlerine kurulan kırmızı kurdeleler dualar eşliğinde kesilirken, tören sırasında 1453 grubu da ilahiler okudu.
"BÜTÜN TOPLUMU KUCAKLAYABİLECEK BİR CAMİ
Açılışın ardından AA muhabirine konuşan Gültekin, haklı bir sevinç içinde olduklarını vurgulayarak, külliye şeklinde inşa edilen yeni caminin tüm toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yer olduğunu söyledi.
Gültekin, "Camiler ilk alındığı zaman ihtiyaca binaen sadece namaz kılınabilecek yerler olarak düşünülmüş. Bir de cemaatimizin gelip vakit geçirebileceği lokal kısmı tanzim edilmiş ama artık günümüz şartlarında o camiler ihtiyacımızı karşılamıyor. Kadınlarımıza, çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik külliye, kültür merkezi şeklinde camilere ihtiyacımız var." diye konuştu.
Danimarka Türk Diyanet Vakfının öncülüğünde ülkede sıfırdan camiler inşa edildiğini ya da binaların satın alınıp camiye dönüştürüldüğünü dile getiren Gültekin, "Vakfımızın öncülüğünde, derneklerimiz yeni yerler alıyorlar ve günün şartlarına göre buraları yeniden dizayn edip tüm toplumu kucaklayacak şekliyle camiler yapıyoruz. Son dönemde çok şükür bayağı bir hizmetimiz var bu yönde." ifadesini kullandı.
Slagelse Yeni Cami Dernek Başkanı Bıyık da yabancı karşıtı Danimarkalıların kendilerini istemediğini ancak makul düşünen Danimarkalılarla hiçbir sorun yaşamadıklarını söyledi.
Caminin bulunduğu binanın ibadethane olarak kullanılmasına ilişkin iznin Danimarkalı bir firma aracılığıyla alındığını belirten Bıyık, yaklaşık bir yıldır caminin açılışı için uğraştıklarını kaydetti.
Bıyık, "Hep beraber çok emek verdik ve böyle güzel bir mekan yaptık. Yönetim kurulu olarak, tüm Slagelse toplumu olarak böyle bir yere kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Herkesi kucaklayacak, toplumu birleştirecek bir mekan elde ettik. İnşallah burasını doldururuz ve iyi bir şekilde kullanabiliriz." dedi.
CAMİNİN ÖZELLİKLERİ
Slagelse Yeni Cami, 10 bin metrekarelik arsa üzerinde kurulu, biri 2 bin 500 metrekare, diğeri de bin metrekare olmak üzere toplam 3 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip iki binadan oluşuyor. Camide, 600 metrekarelik bölüm ibadet için ayrılmış durumda.
Çok amaçlı kullanım hedeflenen caminin konferans salonu, toplantı odaları, derslikleri, mutfağı ve toplu iftar yapılabilecek salonları da bulunuyor.
Gelecekte camiye gençler için bir spor salonunun yapılması da planlanıyor.
Fas'ta fosfat madeninde, Tebeşir döneminde Afrika'da yaşayan dinozor türü abelizora ait olduğu tespit edildi.
Politbüro üyesi Thang'ın görevine, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle son verildi
Fransa İçişleri Bakanlığı cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların tamamının sayıldığını, sayıma göre Macron oyların yüzde 66,06'sını alırken, Le Pen yüzde 33,94'te kaldı
Bağdat'ta yol kenarına park edilen otobüsten dönüştürülerek yapılan seyyar lokanta her akşam müşteriler ağırlanıyor.
Gine'de yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 20 kişi öldü
Çevre Soruşturma Ajansının raporuna göre, ülkede en az 300 bin metre küp odun yasa dışı yollardan elde ediliyor
DEAŞ'ın Afganistan lideri Hasib'in, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde 10 gün önce etkisiz hale getirildiği açıklandı
Hamas’ın Filistin devletini kurması durumunda İsrail’i yok etmek için uğraşacağını öne süren Netanyahu, konuşmasının sonunda elindeki Hamas’ın yeni siyaset belgesini yırttı
Dağlık Karabağ'ın sembolü Şuşa şehrinin Ermeniler tarafından işgalinin 25. yılında, şehitler için Bakü'de tören düzenlendi
Türk Diyanet Vakfına bağlı Slagelse Yeni Cami'nin yeni binası dualar eşliğinde hizmete girdi
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Halutz, kendileri için Suriye'de en doğru çözümün Esed rejiminin iktidarda kalarak "terör gruplarının işini bitirmesi" olduğunu söyledi
Sandık çıkış anketlerine göre Fransa cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron, Fransa'yı yeniden birleştireceğini belirterek, "Bizi bölen şeylere karşı mücadele edeceğim" dedi
İsrail ordusu, Lübnan-İsrail sınırına, tıpkı Mısır-İsrail sınırında inşa edilen güvenlik duvarına benzer bir duvar örecek
Lübnan Müslüman Alimler Birliği, açlık grevi yapan Filistinli tutukluların özgürülüğü için seferberlik çağrısı yaptı
Sandık çıkış anketlerine göre Emmanuel Macron, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı oldu
Kuzey Kore'de bir ABD vatandaşının daha tutuklandığı bildirildi.