10:08, 08 Mayıs 2017 Pazartesi

Danimarka'da cami açılışında sevinç gözyaşları

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Danimarka'da Slagelse Yeni Cami'nin yeni binasının açılışı yapıldı.

Başkent Kopenhag'ın 100 kilometre güneybatısındaki Slagelse kentinde Türk asıllı vatandaşlar tarafından alınan ve tadilatı tamamlanan Türk Diyanet Vakfına bağlı caminin açılış törenine, Danimarka Türk Diyanet Vakfı Başkanı Hüseyin Gültekin, Slagelse Yeni Camii Dernek Başkanı Bilal Bıyık ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bıyık, törende yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşayarak sevinç gözyaşlarını gizleyemedi.

Konuşmasına caminin kadın kollarına teşekkür ederek başlayan Bıyık, kadın kollarının kendilerini bir arada tuttuğunu, gece-gündüz cami için çalıştığını kaydetti.

Bıyık, gençlere hitaben, "Beraberliğimizi devam ettirelim, bizden sonraki nesillere daha güzel bir ortam hazırlayalım. Buraya sahip çıkın. Önemli olan bu mekanların içini doldurmak." dedi.

Danimarka Türk Diyanet Vakfı Başkanı Gültekin de camilerin önemine ilişkin konuşma yaptı ve ilk namazı kıldırdı.

Caminin erkekler ve bayanlar girişlerine kurulan kırmızı kurdeleler dualar eşliğinde kesilirken, tören sırasında 1453 grubu da ilahiler okudu.

"BÜTÜN TOPLUMU KUCAKLAYABİLECEK BİR CAMİ

Açılışın ardından AA muhabirine konuşan Gültekin, haklı bir sevinç içinde olduklarını vurgulayarak, külliye şeklinde inşa edilen yeni caminin tüm toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yer olduğunu söyledi.

Gültekin, "Camiler ilk alındığı zaman ihtiyaca binaen sadece namaz kılınabilecek yerler olarak düşünülmüş. Bir de cemaatimizin gelip vakit geçirebileceği lokal kısmı tanzim edilmiş ama artık günümüz şartlarında o camiler ihtiyacımızı karşılamıyor. Kadınlarımıza, çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik külliye, kültür merkezi şeklinde camilere ihtiyacımız var." diye konuştu.

Danimarka Türk Diyanet Vakfının öncülüğünde ülkede sıfırdan camiler inşa edildiğini ya da binaların satın alınıp camiye dönüştürüldüğünü dile getiren Gültekin, "Vakfımızın öncülüğünde, derneklerimiz yeni yerler alıyorlar ve günün şartlarına göre buraları yeniden dizayn edip tüm toplumu kucaklayacak şekliyle camiler yapıyoruz. Son dönemde çok şükür bayağı bir hizmetimiz var bu yönde." ifadesini kullandı.



Slagelse Yeni Cami Dernek Başkanı Bıyık da yabancı karşıtı Danimarkalıların kendilerini istemediğini ancak makul düşünen Danimarkalılarla hiçbir sorun yaşamadıklarını söyledi.

Caminin bulunduğu binanın ibadethane olarak kullanılmasına ilişkin iznin Danimarkalı bir firma aracılığıyla alındığını belirten Bıyık, yaklaşık bir yıldır caminin açılışı için uğraştıklarını kaydetti.

Bıyık, "Hep beraber çok emek verdik ve böyle güzel bir mekan yaptık. Yönetim kurulu olarak, tüm Slagelse toplumu olarak böyle bir yere kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Herkesi kucaklayacak, toplumu birleştirecek bir mekan elde ettik. İnşallah burasını doldururuz ve iyi bir şekilde kullanabiliriz." dedi.

CAMİNİN ÖZELLİKLERİ

Slagelse Yeni Cami, 10 bin metrekarelik arsa üzerinde kurulu, biri 2 bin 500 metrekare, diğeri de bin metrekare olmak üzere toplam 3 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip iki binadan oluşuyor. Camide, 600 metrekarelik bölüm ibadet için ayrılmış durumda.

Çok amaçlı kullanım hedeflenen caminin konferans salonu, toplantı odaları, derslikleri, mutfağı ve toplu iftar yapılabilecek salonları da bulunuyor.

Gelecekte camiye gençler için bir spor salonunun yapılması da planlanıyor.