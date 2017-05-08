Azerbaycan'da Şuşa şehitleri anıldı | FOTO

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Azerbaycan'ın önemli bölgelerinden ve Dağlık Karabağ'ın sembolü Şuşa şehrinin Ermeniler tarafından işgalinin 25. yılında, şehitler Bakü'de düzenlenen törende anıldı.
Ermenistan'ın işgali sonucu yakınlarını kaybeden ve vatanlarından göç etmek zorunda kalan Şuşalılar, şehitleri anmak için Bakü Şehitler Hıyabanı'nda buluştu.
Törene Şuşa Valisi Bayram Seferov, Karabağlı milletvekilleri ve binlerce vatandaş katıldı. Şehit mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar, mezarlara karanfil bırakarak dua okudu. Vali Seferov, Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu.
Seferov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Şuşalıların 25 yıldır vatan hasreti ile yaşadıklarını fakat er ya da geç topraklarına döneceklere inandıklarını söyledi.
Dünyada bazı güçlerin ve Ermeni destekçilerinin Azerbaycanlıların kendi topraklarına dönmesine engel olduğunu ifade eden Seferov, "Bunlara rağmen Azerbaycan halkı ile başkomutanın birlik ve iradesi bizi işgal altındaki topraklarımıza götürecek." dedi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) işgalin sonlandırılmasına yönelik aldığı 4 kararın uygulanmadığını hatırlatan Seferov, "Fakat Libya ile ilgili kararı mürekkebi kurumadan uyguladılar. Burada adaletsizlik ve çifte standart var." şeklinde konuştu.
ŞUŞA'NIN İŞGALİ
Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ ve çevre illerde hak iddia eden Ermeniler, 1991'de başlattıkları saldırılarla Hankendi'yi, 1992'de de Hocalı ve Şuşa'yı işgal etti. Şuşa'yı, Laçın, Hocavend, Kelbecer, Ağdere, Ağdam, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali izledi.
Şuşa'nın savunmasında 480 Azerbaycanlı hayatını kaybetti, 600 kişi yaralandı, çok sayıda kişi esir alındı veya kayboldu. Esir düşen Azerbaycanlılardan 68'inin akıbeti bugüne kadar belirlenemedi.
İşgal, Azerbaycan ekonomisini büyük kayba uğrattı. Binlerce kişi topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Azerbaycanlılara ait yaklaşık 300 tarihi anıt tahrip edildi.
Fas'ta fosfat madeninde, Tebeşir döneminde Afrika'da yaşayan dinozor türü abelizora ait olduğu tespit edildi.
Politbüro üyesi Thang'ın görevine, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle son verildi
Fransa İçişleri Bakanlığı cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların tamamının sayıldığını, sayıma göre Macron oyların yüzde 66,06'sını alırken, Le Pen yüzde 33,94'te kaldı
Bağdat'ta yol kenarına park edilen otobüsten dönüştürülerek yapılan seyyar lokanta her akşam müşteriler ağırlanıyor.
Gine'de yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 20 kişi öldü
Çevre Soruşturma Ajansının raporuna göre, ülkede en az 300 bin metre küp odun yasa dışı yollardan elde ediliyor
DEAŞ'ın Afganistan lideri Hasib'in, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde 10 gün önce etkisiz hale getirildiği açıklandı
Hamas’ın Filistin devletini kurması durumunda İsrail’i yok etmek için uğraşacağını öne süren Netanyahu, konuşmasının sonunda elindeki Hamas’ın yeni siyaset belgesini yırttı
Dağlık Karabağ'ın sembolü Şuşa şehrinin Ermeniler tarafından işgalinin 25. yılında, şehitler için Bakü'de tören düzenlendi
Türk Diyanet Vakfına bağlı Slagelse Yeni Cami'nin yeni binası dualar eşliğinde hizmete girdi
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Halutz, kendileri için Suriye'de en doğru çözümün Esed rejiminin iktidarda kalarak "terör gruplarının işini bitirmesi" olduğunu söyledi
Sandık çıkış anketlerine göre Fransa cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron, Fransa'yı yeniden birleştireceğini belirterek, "Bizi bölen şeylere karşı mücadele edeceğim" dedi
İsrail ordusu, Lübnan-İsrail sınırına, tıpkı Mısır-İsrail sınırında inşa edilen güvenlik duvarına benzer bir duvar örecek
Lübnan Müslüman Alimler Birliği, açlık grevi yapan Filistinli tutukluların özgürülüğü için seferberlik çağrısı yaptı
Sandık çıkış anketlerine göre Emmanuel Macron, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı oldu
Kuzey Kore'de bir ABD vatandaşının daha tutuklandığı bildirildi.