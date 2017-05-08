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Azerbaycan'da Şuşa şehitleri anıldı | FOTO
Azerbaycan'da Şuşa şehitleri anıldı | FOTO

Dağlık Karabağ'ın sembolü Şuşa şehrinin Ermeniler tarafından işgalinin 25. yılında, şehitler için Bakü'de tören düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Azerbaycan'ın önemli bölgelerinden ve Dağlık Karabağ'ın sembolü Şuşa şehrinin Ermeniler tarafından işgalinin 25. yılında, şehitler Bakü'de düzenlenen törende anıldı.

Ermenistan'ın işgali sonucu yakınlarını kaybeden ve vatanlarından göç etmek zorunda kalan Şuşalılar, şehitleri anmak için Bakü Şehitler Hıyabanı'nda buluştu.

Törene Şuşa Valisi Bayram Seferov, Karabağlı milletvekilleri ve binlerce vatandaş katıldı. Şehit mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar, mezarlara karanfil bırakarak dua okudu. Vali Seferov, Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu. 

Seferov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Şuşalıların 25 yıldır vatan hasreti ile yaşadıklarını fakat er ya da geç topraklarına döneceklere inandıklarını söyledi.

Dünyada bazı güçlerin ve Ermeni destekçilerinin Azerbaycanlıların kendi topraklarına dönmesine engel olduğunu ifade eden Seferov, "Bunlara rağmen Azerbaycan halkı ile başkomutanın birlik ve iradesi bizi işgal altındaki topraklarımıza götürecek." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) işgalin sonlandırılmasına yönelik aldığı 4 kararın uygulanmadığını hatırlatan Seferov, "Fakat Libya ile ilgili kararı mürekkebi kurumadan uyguladılar. Burada adaletsizlik ve çifte standart var." şeklinde konuştu.

ŞUŞA'NIN İŞGALİ

Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ ve çevre illerde hak iddia eden Ermeniler, 1991'de başlattıkları saldırılarla Hankendi'yi, 1992'de de Hocalı ve Şuşa'yı işgal etti. Şuşa'yı, Laçın, Hocavend, Kelbecer, Ağdere, Ağdam, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali izledi.

Şuşa'nın savunmasında 480 Azerbaycanlı hayatını kaybetti, 600 kişi yaralandı, çok sayıda kişi esir alındı veya kayboldu. Esir düşen Azerbaycanlılardan 68'inin akıbeti bugüne kadar belirlenemedi.

İşgal, Azerbaycan ekonomisini büyük kayba uğrattı. Binlerce kişi topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Azerbaycanlılara ait yaklaşık 300 tarihi anıt tahrip edildi.



İlgili Konular Azerbaycan Ermenistan Dağlık Karabağ Şuşanın işgali Azerbaycan
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