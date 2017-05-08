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Afganistan
10:49, 08 Mayıs 2017 Pazartesi

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DEAŞ'ın Afganistan lideri öldürüldü
DEAŞ'ın Afganistan lideri öldürüldü

DEAŞ'ın Afganistan lideri Hasib'in, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde 10 gün önce etkisiz hale getirildiği açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde DEAŞ'ın Afganistan lideri Abdul Hasib'in öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Hasib'in Afgan özel kuvvetlerince 10 gün önce düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Hasib'in mart ayında Kabil'deki bir askeri hastaneye yapılan saldırıdan sorumlu olduğu belirtildi.

Ülke genelinde örgütlere yönelik operasyonların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, operasyonlarda yüzlerce örgüt üyesinin öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, hiçbir terör grubunun Afganistan'da hedefine ulaşamayacağı vurgulandı.

Hasib, Hafız Said Han'ın geçen yıl ABD kuvvetlerinin düzenlediği hava saldırısında ölmesinin ardından örgütün başına geçmişti. 



İlgili Konular DEAŞ Afganistan
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