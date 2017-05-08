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PKK'ya son yılların en büyük darbesi
PKK'ya son yılların en büyük darbesi

TSK tarafından Şırnak İncebel Dağlarında düzenlenen operasyonla ele geçirilen silah, mühimmat, teçhizat ve yaşam malzemeleriyle PKK'nın lojistik desteğine, Şırnak’ta son yılların en büyük darbesi vuruldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak İncebel Dağları'nda devam eden operasyonda PKK üyeleri tarafından kullanıldığı belirlenen 25 mağaradaki aramalarda çok sayıda silah, teçhizat ve mühimmat ele geçirildi.

PKK'nın Türkiye'deki ana silah ve mühimmat deposu olduğu belirtilen mağaralardaki silah ve mühimmatın, bugüne kadar tek seferde örgütten ele geçirilen en fazla malzeme olduğu bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Şırnak İncebel (Kato) Dağları'nda 19 Nisan'da başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu sürüyor.

Bölücü örgüt üyelerini etkisiz hale getirmek, PKK üyelerinin kullandığı mağara ve sığınakları imha etmek için düzenlenen operasyona güvenlik korucularıyla takviyeli Jandarma komando taburları da destek veriyor.

Güvenlik güçleri, zor arazi ve hava şartlarında 19 gündür aralıksız devam eden operasyonda PKK mensuplarınca kullanıldığı belirlenen şimdiye kadar 25 mağara tespit etti. Mağaralardaki aramalarda çeşitli çaplarda havan, doçka uçaksavar silahı, biksi makineli tüfek ve kaleşnikof piyade tüfekleri olmak üzere çok sayıda silah, teçhizat ve mühimmat ele geçirildi. 

PKK'YA SON YILLARIN EN BÜYÜK DARBESİ 

Mağaraların örgütün Türkiye'deki ana silah ve mühimmat deposu olduğu belirtildi. Ele geçirilen silah, mühimmat, teçhizat ve yaşam malzemeleriyle PKK'nın lojistik desteğine Şırnak’ta son yılların en büyük darbesi vurulduğu bildirildi.

Söz konusu silah, teçhizat ve mühimmatın bugüne kadar icra edilen terörle mücadele operasyonlarında bir seferde örgütten ele geçirilen en fazla malzeme olduğu kaydedildi.

Mağaraların iç kısımlarına erişimi sağlayacak ve onları kullanılmaz hale getirecek makinelerin operasyon bölgesine gönderilmesi için İncebel Dağı eteklerinden zirvesine doğru yol yapımı çalışmaları 8 dozer, 3 ekskavatör ve çeşitli iş makineleriyle devam ediyor.

Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu kapsamında ele geçirilen malzemelerin bir kısmı şöyle:

"237 kaleşnikof piyade tüfeği, 23 G-3 piyade tüfeği, 9 biksi makineli tüfek, 8 dragunov kanas tüfek, MG-3 makineli tüfek, zagros keskin nişancı tüfeği, doçka uçaksavar silahı, M-16 piyade tüfeği, 2 HK-33 piyade tüfeği, 3 mavzer tüfeği, 9 pompalı tüfek, 3 av tüfeği, 9 RPG-7 roketatar, 2 lav silahı, 7 çeşitli çapta havan ile 57 bin 540 7,62 milimetre mühimmatı, 32 bin 242 biksi mühimmatı, 7 bin 330 doçka mühimmatı, 4 ton amonyum nitrat patlayıcı, 240 el bombası, 236 anti personel roketatar mühimmatı, 16 anti tank mayını, 4 anti tank roketatar mühimmatı, çok sayıda teçhizat ve yaşam malzemesi."



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