11:00, 08 Mayıs 2017 Pazartesi

Kamboçya'da "görülmemiş" ağaç katliamı





Çevre Soruşturma Ajansının raporuna göre, ülkede en az 300 bin metre küp odun yasa dışı yollardan elde ediliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kamboçya'da koruma altındaki ağaçların milyonlarca dolar rüşvetle yasa dışı yollardan kesilerek Vietnam'a gönderildiği ortaya çıktı. Merkezi Londra'da bulunan Çevre Soruşturma Ajansının (EIA) yayımladığı raporda, Kamboçya'da yasa dışı ağaç kesiminin, Kasım 2016- Mart 2017 döneminde "daha önce görülmemiş boyuta" ulaştığı belirtildi. Kamboçyalı yetkililerin koruma statüsüne ve kereste ihracatı yasağına uymadığı, milyonlarca dolar rüşvet alarak ağaçların kesimine göz yumduğu vurgulanan raporda, Kamboçya ulusal parklarında, iki kamu koruma alanında ve Vietnam sınırında Ratanakiri kentinde yasa dışı kesilen ağaçların Vietnam'a gönderildiği kaydedildi. Raporu hazırlayan araştırmacılara göre, ülkede en az 300 bin metre küp odun yasa dışı yollardan elde ediliyor. Bunların Vietnam'a gönderildiği tahmin ediliyor. Koruma altındaki bu alanlara Birleşmiş Milletler (BM) tarafından fon sağlanıyor.

İlgili Konular Kamboçya

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.