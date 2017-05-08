11:20, 08 Mayıs 2017 Pazartesi

Gine'de yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: 20 ölü



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Gine'de yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 20 kişi öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Gine'de yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 20 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Ulusal basında çıkan haberlere göre, başkent Konakri'deki çevre yolunda seyir halindeki bir yolcu otobüsü, aynı istikamette giden tırla çarpıştı. Kazada 20 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Güvenlik yetkililerinden Hamidu Babakar Sarr, ulusal radyoda yaptığı açıklamada, 10 kişinin kaza sırasında öldüğünü, ağır yaralı 10 kişinin de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi. Hastane kaynakları da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bazı yolcuların durumunun kritik olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini duyurdu. Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, olayın aydınlatılması amacıyla soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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