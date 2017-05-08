11:28, 08 Mayıs 2017 Pazartesi

Bağdat'ta otobüs lokanta





Bağdat'ta yol kenarına park edilen otobüsten dönüştürülerek yapılan seyyar lokanta her akşam müşteriler ağırlanıyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak'ın başkenti Bağdat'ta Ebu Macid, eski model otobüsü lokantaya dönüştürerek, halka yemek hizmeti sunuyor. Bağdat'ın merkezi Karrada bölgesinde yol kenarına park edilen ve "Muhenned Yiyecek" adı verilen seyyar lokantada her gün akşam 19.00'dan sonra gecenin geç saatlerine kadar Bağdatlı ve kent dışından gelen müşteriler ağırlanıyor.

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