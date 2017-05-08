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Macron'un zaferi kesinleşti
Macron'un zaferi kesinleşti

Fransa İçişleri Bakanlığı cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların tamamının sayıldığını, sayıma göre Macron oyların yüzde 66,06'sını alırken, Le Pen yüzde 33,94'te kaldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa İçişleri Bakanlığı, cumhurbaşkanı seçiminde kullanılan oyların tamamının sayıldığını açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, merkez politikalardan yana olan Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron, aşırı sağcı Marine Le Pen'i geçerek cumhurbaşkanlığı yarışını kazandı.

Açıklamada, Macron'un oyların yüzde 66,06'sını aldığı, Le Pen'in yüzde 33,94'te kaldığı ifade edildi.

1969'dan bu yana en düşük katılım

Seçim sonuçlarına göre seçmenlerin yüzde 25,38'inin sandığa gitmemesiyle bu seçimde 1969'dan bu yana Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki en düşük katılım oranı gerçekleşti.

Seçimde seçmenlerin yüzde 6,34'ünün boş oy attığı, oyların yüzde 2,24'ünün geçersiz sayıldığı belirlendi.

Oy sayım sonuçlarına göre, Macron'a 20 milyon 703 bin 694, Le Pen'e de 10 milyon 637 bin 120 seçmen oy verdi. Bu durumda Macron kayıtlı seçmenlerin yüzde 43,63'ünün, Le Pen kayıtlı seçmenlerin yüzde 22,42'sinin oyunu aldı.

Le Pen'in oylarında 3 milyona yakın artış

İlk turda resmi sonuçlara göre 7 milyon 678 bin 491 seçmenin desteğini kazanan aşırı sağcı Le Pen oylarını 3 milyona yakın artırmış oldu.

Seçime ilişkin resmi sonuçlar Fransa Anayasa Konseyi tarafından 10 Mayıs'ta açıklanacak.

Cumhurbaşkanı seçilen Macron'un resmi sonuçların açıklanmasının ardından 14 Mayıs'a kadar cumhurbaşkanlığını François Hollande'dan devralması bekleniyor.



İlgili Konular macron Le Pen fransa
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