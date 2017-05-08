Vietnam'da Politbüro üyesi görevden alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Vietnam'da ülkeyi tek parti olarak yöneten Komünist Partinin Politbüro üyesi Dinh La Thang, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden alındı.
Komünist Parti Merkez Komitesi, 57 yaşındaki Politbüro üyesi Thang'ın, devlet enerji şirketi PetroVietnam'da yönetici olarak çalıştığı dönemde "yaptığı ciddi hata ve ihlaller" nedeniyle görevine son verildiğini duyurdu.
Komiteden yapılan açıklamada, Thang hakkında disiplin hükümlerinin uygulanmasına oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, şirketin 2009-2011 yıllarında yöneticisi olan Thang'ın yaptığı ihlallerin "parti yetkililerinde, üyelerinde ve halkta rahatsızlığa yol açtığı" ifade edildi.
Vietnam'da bir Politbüro üyesinin görevden alınması, ülkede ender görülen bir cezalandırma biçimi. Ülke tarihinde bugüne dek yalnızca iki Politbüro üyesinin görevine son verilmişti.
Thang, 19 üyeli Politbüroya geçen yıl katılmıştı.
Söz konusu karar, Komünist Partinin ülkede ciddi ekonomik problemler yaratmaya başlayan yolsuzlukla mücadele konusunda kararlılığının göstergesi olarak yorumlanıyor.
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Politbüro üyesi Thang'ın görevine, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle son verildi
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