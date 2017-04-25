11:59, 08 Mayıs 2017 Pazartesi

Meteoroloji'den iki bölge için kuvvetli uyarı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de bugün hava parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Bölgede hava sıcaklığı 1 ila 3 derece azalacak. Rüzgar, öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde kuvvetli, yağış anında yer yer fırtına şeklinde esecek.

Yetkililer, Muğla, Isparta ve Burdur illerinde yağışların kuvvetli geçmesinin beklendiğini, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Öte yandan, Doğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Adıyaman ise parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede güneyden yer yer kuvvetli rüzgar esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 25, Tunceli'de 24, Erzincan'da 22, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta 17 ve Erzurum'da 16 derece olması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin tedbirli olması uyarısında bulunuldu.