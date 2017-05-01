12:36, 08 Mayıs 2017 Pazartesi

Kuşadası'nda orta şiddette deprem





Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 11.47'de merkez üssü Kuşadası ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 7,19 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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