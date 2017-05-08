12:45, 08 Mayıs 2017 Pazartesi

İran Savunma Bakanı'ndan Suudi Arabistan'a tehdit

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehgan, Suudi Arabistan İkinci Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed Bin Selman'ın İran hakkındaki açıklamalarına tepki göstererek, "Suudiler düşüncesizce bir harekette bulunurlarsa, Mekke ve Medine hariç tüm krallıkları İran ordusu tarafından yok edilecek." tehdidinde bulundu.

Lübnan merkezli Arapça yayın yapan ve Hizbullah örgütünün televizyon kanalı olarak bilinen el-Manar TV'ye verdiği demeçte, Dehgan, Bin Selman'ın, "Savaşın Suudi Arabistan'a ulaşmasını beklemeden İran'ın sınırları içerisinde gerçekleşmesi için çalışacağız." sözlerine tepki göstererek Suudi Arabistan'ı tehdit etti.

DÜŞÜNCESİZCE BİR HAREKETTE BULUNURLARSA, MEKKE VE MEDİNE HARİÇ DOKUNMADIK BİR YER BIRAKMAYIZ"

Suudi Arabistan yetkililerini "düşüncesizce" bir adım atma konusunda uyardıklarını söyleyen Dehgan, "Eğer düşüncesizce bir harekette bulunurlarsa, Mekke ve Medine hariç dokunmadık bir yer bırakmayacağız." dedi.

Suudi Arabistan İkinci Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed Bin Selman, geçen hafta devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, İran'ın aşırılık yanlısı bir ideolojiye sahip olduğunu belirterek, "Savaşın Suudi Arabistan'a ulaşmasını beklemeden İran'ın sınırları içerisinde gerçekleşmesi için çalışacağız." ifadesini kullanmıştı.