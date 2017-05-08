13:04, 08 Mayıs 2017 Pazartesi

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı iddianamesi hazır





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki faaliyetlere ilişkin 534 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki faaliyetlere ilişkin 534 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği bildirildi.

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