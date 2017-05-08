Milli Kütüphanenin kargolarını PTT taşıyacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
PTT Genel Müdürlüğü ile Milli Kütüphane Başkanlığı arasında kargo, kurye diğer kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin PTT tarafından taşınmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.
PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, PTT Pul Müzesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, protokolün önemine işaret etti.
PTT'nin Türkiye'nin istiklal ve istikbalinde önemli yeri olduğunu belirten Bozgeyik, bu protokolle kurumun çalışma dinamizmini ve ülkeye katacağı değerleri daha da ileri taşıyacağını söyledi.
Protokolün devamının ilgili tüm kuruluşlarla yapılacağının altını çizen Bozgeyik, şunları kaydetti:
"Burada önemli bir iş birliğini başlatmış olacağız. Ülkemize değer katan, insanımızın daha huzurlu ve mutlu yaşaması için gayret eden kurumlarımızın, milletimize hizmet etmek için gece gündüz çalışan insanlarımızın yapmış oldukları faaliyetleri daha modern gerçekleştirebilmeleri için kurumsal katkılarımızı esirgemeyeceğiz."
Milli Kütüphane Başkanı Zülfi Toman da Türkiye'nin iki büyük ve köklü kurumunun iş birliği yaptığına dikkati çekerek, bu sayede Milli Kütüphanenin yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerini ve çalışmalarını daha aktif hale getirmek istediklerini söyledi.
İki kurumun birbirine olan desteğini artıracak protokolle işlerin daha sağlıklı ve hızlı olacağını anlatan Toman, sağlanacak destekten dolayı kurum çalışanlarına teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Bozgeyik ile Toman iş birliği protokolünü imzaladı.
Protokol kapsamında kargo, kurye, diğer kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin PTT iş yerlerinden kabulü ve sevki yapılacak. Milli Kütüphane Başkanlığı içinde uygun görülen bölgelere PTT Matik kurulacak. Milli Kütüphane Başkanlığı amblemli pul basılacak.
Tebligat ve elektronik yazışmalar için PTT Kep aboneliği yapılacak. Milli Kütüphane Başkanlığı baskı işlemleri birleşik postayla gerçekleştirilecek. Böylece baskı, ambalajlama ve postalama maliyeti asgari seviyeye indirilecek.
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