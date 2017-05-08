Mısır'da 4 bin yıllık mezar bahçesi bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İspanya Ulusal Araştırma Konseyi (CSIC), daha önce varlığı yalnızca ikonalardaki tasvirlerden bilinen mezar bahçelerinin somut bir örneğinin ilk kez Mısır'daki kazılarda gün ışığına çıkarıldığını açıkladı.
Prof. Dr. Jose Manuel Galan öncülüğündeki ekip, MÖ 2000 yıllarından kalma kalıntıların, Mısır'da Yukarı ve Aşağı Nil Krallıklarının ilk kez Teb merkezli birleşik bir krallığa dönüştüğü 12. Hanedan dönemine ait olduğunu belirledi.
Kaya içine oyulmuş bir mezarın girişinde yer alan üç metreye iki metrelik bahçenin 30 santimetrekarelik kafesli bölmelerden oluştuğu, her bir bölmeye mezarda yatacak kişinin vasiyeti üzerine, sembolik anlamı olan ağaç ve bitkiler ekildiği kaydedildi.
Eski Mısır uygarlığında mezar ve kabristanların hayatı ve ölümü anlamlandırmanın aracı olduğunu kaydeden Galan, "Buradaki bulgular, bize yalnızca dini inanç ve pratiklerle ilişkin bilgi vermekle kalmayacak, aynı zamanda gündelik yaşam, fiziksel çevre ve hatta iklime dair detayları keşfetmemize de olanak sağlayacak "ifadelerini kullandı.
Mezar bahçesinin yanı sıra kaya mezarına bitişik küçük bir kerpiç dua bölmesi de gün ışığına çıkarıldı. Söz konusu ilavenin tarih olarak daha sonraya, MÖ yaklaşık 1800'lü yıllara denk gelen 13. Hanedan dönemine ait olduğu belirtildi.
Kahire Ceza Mahkemesi, kamuoyunda "Rabia Meydanı'nın boşaltılması olayı" olarak bilinen ve 739 sanığın yargılandığı davada Bedii ile birlikte Konsey üyesi Gazlan ve Ebubekir'e müebbet hapis cezası verdi
Mısır ordusu, Gazze Şeridi sınırında büyük bir tüneli yıktığını duyurdu
Ruandalı ayrılıkçıların ülkenin doğusunda düzenlediği saldırıda 2 asker ile 1 sivil hayatını kaybetti
Fas ve İspanya emniyet güçlerinin DEAŞ'a yönelik ortak operasyonunda 3 kişilik hücre çökertildi
Sistemin konuşlandırılacağı Seongju ve komşu Gimçeon şehirlerinde yaşayan 500'den fazla kişi, THAAD'ın kurulumunun durdurulması için Anayasa Mahkemesine başvurdu
Tayland'da ABD-Tayland vatandaşı bir kişinin terör şüphelisi ve finansörü listesine dahil edildiği bildirildi.
"Yahudi Ulus Devleti" yasa tasarısı İsrail Parlamentosu Yasama Komisyonunda onaylandı
Yemen Dışişleri Bakanı Mihlafi, "Uluslararası çabaların Husiler tarafından reddedilmesi ve barışın ihlal edilmesi ortamında ziyaretin hedefleri gerçekleşmeyecektir" dedi
Belçika hastanelerinde geçen yıl 7 bin 600 kişinin ölümcül bir tür mikrop kaptığı açıklandı
PYD/PKK, TSK'nın vurduğu Karaçok Dağındaki üssünde sakladığı ve operasyon sonrasında kaybolan ABD dolarlarını arıyor
İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, Ruhani'nin, "füze üzerine slogan yazmanın nükleer anlaşmaya zarar verdiği" yönündeki sözlerini eleştirdi
Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK'nın yeni başkanı Seyf, örgütle ilgili reform hazırlıklarını anlattı
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi
Arkeologlar, Mısır'ın Luksor şehrindeki Dra Abu el-Naga kazı alanında 4 bin yıllık mezar bahçesi buldu.
Islah Partisi'nin Aden'deki binasının kundaklanmasına dokuz siyasi partiden ortak kınama bildirisi yayımlandı
İran Savunma Bakanı Dehgan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın İran'a yönelik sözlerine tepki gösterdi