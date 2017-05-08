13:37, 08 Mayıs 2017 Pazartesi

İşgal güçleri 13 Filistinliyi gözaltına aldı





İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 5'i Hamas mensubu 13 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltıların El-Halil ve Kalkiliya kentleriyle Fer'un ve Takku beldesinde yoğunlaştığı kaydedildi. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Filistin kurumlarının hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

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