FETÖ'nün 'Mahrem imam' soruşturmasında 37 tutuklama

FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda Ankara'da gözaltına alınan şüphelilerden 37'si daha tutuklandı.
Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) ulaşan harici bellekte yer alan bilgilerin emniyet yetkilileri ile paylaşılmasının ardından, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 37'si, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Ankara Adliyesinde, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikçe sorgulanan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturma kapsamında Ankara'da tutuklanan şüphelilerin sayısı 90'a yükseldi. Gözaltındaki diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam ediliyor.
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FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 37'si daha tutuklandı
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