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İran ordusundan Ruhani'ye 'slogan' tepkisi
İran ordusundan Ruhani'ye 'slogan' tepkisi

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, Ruhani'nin, "füze üzerine slogan yazmanın nükleer anlaşmaya zarar verdiği" yönündeki sözlerini eleştirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, devlet televizyonunda düzenlenen açık oturumda sarf ettiği, "Nükleer anlaşmayı bozmak için füzelere slogan yazıp yer altındaki gizli yapıları gösteriyorlar." sözüne tepki gösterdi.

İran Yargı Erki'ne ait Mizan Haber Ajansının haberine göre, Bakıri, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin açık oturumdaki sözlerine tepki göstererek, "Bir yetkilinin, halkın gücünün göstergesi olan füzeleri, nükleer anlaşma gibi küçük bir konuyla ilişkilendirmesi kabul edilemez." diye konuştu.

Nükleer anlaşmada, füze konusuna hiç atıfta bulunulmadığını vurgulayan Bakıri, anlaşma sırasında, tarafların defalarca ülkelerin savunma haklarına vurgu yapıldığı hatırlatmasında bulundu.

Öte yandan, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Gönüllüler Ordusu komutanı Golamhüseyin Gaybperver de Ruhani'nin sözlerine tepki göstererek, "Ülkemizin hedeflerinden olan sloganların füze üzerine yazılmasının neresi kötü anlayamıyorum." ifadesini kullanmıştı.

RUHANİ NE DEMİŞTİ?

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, cumhurbaşkanı adayları arasında hafta sonu devlet televizyonunda düzenlenen bir açık oturumda, muhaliflerinin nükleer anlaşmayı bozmak istediğini ileri sürmüş ve "füze üzerinde slogan yazmayı" buna örnek olarak aktarmıştı.

İran'da silahlı kuvvetler, dini lider Ali Hamaney'e bağlı olarak görev yapıyor.



İlgili Konular iran Bakıri ruhani
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