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Ahmet Hamdi Gül son yolculuğuna uğurlandı | FOTO
Ahmet Hamdi Gül son yolculuğuna uğurlandı | FOTO

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün vefat eden babası Ahmet Hamdi Gül memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün vefat eden babası Ahmet Hamdi Gül için cenaze töreni düzenlendi.

Kayseri'de Kızılırmak Caddesi'ndeki baba evinin önündeki taziye çadırından ayrılan Gül, Acıbadem Hastanesi morguna geldi.

Buradan babasının naaşının cenaze nakil aracına taşınmasına eşlik eden Gül, cenaze namazının kılınacağı Cami Kebir'e geçti.

Kardeşi Macit Gül, çocukları ve diğer aile üyeleriyle tabutu omuzlayan Gül, babasının cenazesini musalla taşına koydu.

 
     

     

11. Cumhurbaşkanı Gül, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yan yana saf tutarak, cenaze namazını kıldı. Namaz kılınırken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 11.Cumhurbaşkanı Gül'ün gözleri doldu.



Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kıldırdı.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Eski Başbakanlardan Ahmet Davudoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda bakan, milletvekili ve siyasetçi katıldı.

Cenaze namazının ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve bazı bakanlar Ahmet Hamdi Gül'ün cenazesinin bulunduğu tabutu bir süre taşıdı.

Omuzlarda taşınan Ahmet Hamdi Gül'ün cenazesi daha sonra araca konuldu.

Camiden çıkarılan cenaze, şehir mezarlığındaki aile kabristanına götürüldü ve dualar eşliğinde defnedildi.



İlgili Konular ahmet hamdi gül Abdullah Gül
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