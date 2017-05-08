14:19, 08 Mayıs 2017 Pazartesi

PYD Karaçok'taki dolarlarının peşinde





PYD/PKK, TSK'nın vurduğu Karaçok Dağındaki üssünde sakladığı ve operasyon sonrasında kaybolan ABD dolarlarını arıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye'nin Haseke ilinin Kamışlı ilçesinden edinilen bilgiye göre, PYD/PKK, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 25 Nisan'daki operasyonunun hemen ardından ortadan kaybolan büyük miktardaki parayı arıyor. Karaçok Dağındaki üste saklanan dolarların, enkaz kaldırma çalışmalarında bulunamaması üzerine, örgüt elebaşları, çok sayıda üyenin ifadesini aldı. Ancak paraların izine rastlanmadı. DOLARLARIN SERİ NUMARALARI ÇIKARILDI Bunun üzerine, örgüt ilçede döviz simsarlığı yaptığını bildiği kimselerin peşine düştü. Kaybolan dolarların seri numaralarını çıkartan örgüt, simsarların ifadelerini alarak üzerlerindeki dolarları incelemeye başladı. Yerel kaynaklar, teröristlerin simsarlardan aldıkları dolarlarda is kokusu olup olmadığını da kontrol ediyor. Örgüt mensuplarının ayrıca, ilçede son bir haftadır büyük miktarda dolar bozduranların peşinde olduğu öğrenildi. TSK, Suriye'nin kuzeydoğusunda PYD/PKK'nın kontrolündeki Haseke ilinin Kamışlı ilçesinde, Irak sınırına yakın Karaçok Dağını, 25 Nisan'da hedef almıştı. Karaçok, yaklaşık iki yıldır PYD/PKK'nın Suriye'deki terör faaliyetlerinin planlanması ile Suriye-Irak hattındaki militan ve silah akışının sağlanmasında kullanılıyordu. 49 teröristin öldüğü ve üssün kullanılamaz hale getirildiği saldırının hemen ardından, ABD'nin bölgede görevli komutanı burayı ziyaret ederek örgüte desteğini göstermişti. ABD'nin, PYD/PKK'ya, DAEŞ'le mücadele bahanesiyle parasal ve askeri yardım yaptığı biliniyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.