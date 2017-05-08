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Eskimeyen Filmler yeniden beyazperdede
Eskimeyen Filmler yeniden beyazperdede

Türk sinemasının eskimeyen filmleri yeniden beyazperde ile buluşacak.

Dünya Bülteni/Kültür Servisi

Bilim ve Sanat Vakfı, Türk Sineması Araştırmaları (TSA) ve İstanbul Modern Sinema işbirliği, Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği, İstanbul Şehir Üniversitesi’nin ve Fanatik Film’in katkılarıyla Türk sinemasının eskimeyen filmleri yeniden beyazperde ile buluşacak. 08 – 13 Mayıs 2017 tarihleri arasında “Eskimeyen Filmler” adı altında gerçekleşecek program kapsamında Yeşilçam’ın unutulmaz klasiklerinden modern Türk sinemasının ödüllü filmlerine kadar 22 film yeniden sinemaseverlerle buluşacak.

Eskimeyen Filmler programında Klasikler, Gizli Hazineler, Toplumsal Gerçekçi Sinema ve Yeni Türk Sineması olmak üzere dört ana başlık bulunuyor. Bu dört başlık altında Atıf Yılmaz, Derviş Zaim, Duygu Sağıroğlu, Ertem Eğilmez, Ertem Göreç, Halit Refiğ, Lütfi Akad, Memduh Ün, Metin Erksan, Özcan Alper ve Semih Kaplanoğlu gibi Türk sinemasının önemli yönetmenlerinin imzasını taşıyan filmlere yer verilecek. Program kapsamında ayrıca “Türk Sineması’nda Toplumsal Gerçekçilik,” “Yeşilçam’da Nostalji ve Melodram” ve “Türk Sineması’nda Yeni Arayışlar” başlıklarıyla üç panel de düzenlenecek. Her gösterim öncesi çeşitli akademisyen ve yazarların sunumlarının yer alacağı programda, panellerle birlikte Yeşilçam’ın günümüzde insanların duygu topografyalarında nasıl karşılık bulduğu da tartışılacak.

Program 8 Mayıs Pazartesi günü Bilim ve Sanat Vakfı’nda, siyah-beyaz bir polisiye olan Yılmaz Ali (1940), Lütfi Akad’ın Halide Edip uyarlaması Vurun Kahpeye (1949) filmlerinin gösterimiyle başlayacak. Zeki Ökten’in yönettiği Kadir İnanır’ın başrolünü üstlendiği Askerin Dönüşü, bir Ahmet Hamdi Tanpınar uyarlaması olan Metin Erksan imzalı Geçmiş Zaman Elbiseleri (1973), Memduh Ün’ün Üç Arkadaş (1958), Atıf Yılmaz’ın Ah Güzel İstanbul (1966), İlyas Salman ve Şener Şen’in başrollerinde oynadığı Sinan Çetin filmi Çiçek Abbas (1982), Semih Kaplanoğlu’nun Altın Ayı ödüllü Bal (2010) filmi ve Derviş Zaim’in Gölgeler ve Suretler’i (2011) gibi Türk sinemasının kült filmleri programda yer alıyor.

Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.



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