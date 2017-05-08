14:34, 08 Mayıs 2017 Pazartesi

Yemen Dışişleri Bakanı'ndan "barış görüşmeleri" açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yemen Dışişleri Bakanı Abdulmelik el-Mihlafi , Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild Şeyh Ahmed'in bölgeye gerçekleştireceği ziyaret hakkında açıklamalarda bulundu.

Mihlafi açıklamasında, "Uluslararası çabaların Husiler tarafından reddedilmesi ve barışın ihlal edilmesi ortamında ziyaretin hedefleri gerçekleşmeyecektir." dedi.

Şeyh Ahmed'in ilk önce Yemen meşru hükümeti ile görüşeceğini belirten Mihlafi, daha sonra Husiler ile biraraya geleceğini duyurdu.

Bu ziyaretin asıl amacının "barış esaslı çabaların temelini atmak" olduğuna işaret eden Mihlafi, ayrıntıların görüşmede belirleneceğini vurguladı.

Görüşmenin Körfez ülkeleri barış girişimi referansı, kapsamlı ulusal diyalog sonuçları ve BM'nin 2216 sayılı kararı doğrultusunda gerçekleşeceğini kaydeden Mihlafi, "Malesef bu ziyaretin amacının gerçekleşmesi konusunda çok fazla iyimser değilim. Şuana kadar Husiler tarafında yeni bir gelişme gözükmüyor." ifadelerini kullandı.

Sorunun BM temsilcisinde veya meşru hükümette değil, Husilerin hükümetin önerdiği barış çabalarını cevapsız bırakması olduğunu belirten Mihlafi, "Şeyh Ahmed darbeci Husiler ile Sana'da görüşmek için çok çaba harcadı. Ancak Husilerin kriz çıkarmasından dolayı görüşme ileri bir tarihte Umman'ın başkenti Maskat'da gerçekleşecek." diye konuştu.