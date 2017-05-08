Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İsrail Parlamentosu Yasama Komisyonu "Yahudi Ulus Devleti" olarak bilinen tartışmalı yasa tasarısını onayladı.
İsrail Parlamentosu Yasama Komisyonu daha önce de gündeme gelen ancak koalisyon ortakları arasında tartışmaya neden olarak kabul görmeyen "Yahudi Ulus Devleti" yasa tasarısını onayladı.
İsrail devletinde "kendi kaderini tayin etme hakkını sadece Yahudilere has kılan" ve İsrail'i "tüm dünya Yahudilerinin temsilcisi etnik-dini bir devlet" olarak tanımlayan bu tasarının yasalaşarak yürürlüğe girebilmesi için parlamentodan üç kez oylanıp kabul edilmesi gerekiyor.
Tasarının yasalaşması halinde İsrail'in resmi dili sadece İbranice olacak ve Arapça kendisine tanınan mevcut özel statüsünü yitirecek. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun desteklediği söz konusu tasarı 2015'te de gündeme gelmiş ancak koalisyon ortaklarının itiraz emesi üzerine yasama komisyonunun gündemine alınmamıştı.
"BU YASA ARAPLARA SAVAŞ İLANIDIR"
Öte yandan parlamentoda 13 milletvekili ile temsil edilen Ortak Arap Listesi, tasarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak bunun ülkedeki Arap vatandaşlara "savaş açmak" anlamına geldiğini belirtti.
Açıklamada,"İsrail hükümetinin desteklediği Yahudi Ulus Devleti tasarısı ülkedeki Arap vatandaşların konumlarına ve haklarına savaş açmak anlamına gelmektedir. Bu tasarısı iki farklı vatandaş modeli oluşturarak ırkçılığı, ayrımcılığı yasal hale getiriyor. Bu tasarı (Güney Afrika'daki ırkçı) Aparteid rejimi kanunlarından alıntıdır." ifadelerine yer verildi.
Yaklaşık 8 milyon nüfuslu İsrail'de yaşayan vatandaşların yüzde yirmisini İsrail vatandaşı Araplar oluşturuyor.
Kahire Ceza Mahkemesi, kamuoyunda "Rabia Meydanı'nın boşaltılması olayı" olarak bilinen ve 739 sanığın yargılandığı davada Bedii ile birlikte Konsey üyesi Gazlan ve Ebubekir'e müebbet hapis cezası verdi
Mısır ordusu, Gazze Şeridi sınırında büyük bir tüneli yıktığını duyurdu
Ruandalı ayrılıkçıların ülkenin doğusunda düzenlediği saldırıda 2 asker ile 1 sivil hayatını kaybetti
Fas ve İspanya emniyet güçlerinin DEAŞ'a yönelik ortak operasyonunda 3 kişilik hücre çökertildi
Sistemin konuşlandırılacağı Seongju ve komşu Gimçeon şehirlerinde yaşayan 500'den fazla kişi, THAAD'ın kurulumunun durdurulması için Anayasa Mahkemesine başvurdu
Tayland'da ABD-Tayland vatandaşı bir kişinin terör şüphelisi ve finansörü listesine dahil edildiği bildirildi.
"Yahudi Ulus Devleti" yasa tasarısı İsrail Parlamentosu Yasama Komisyonunda onaylandı
Yemen Dışişleri Bakanı Mihlafi, "Uluslararası çabaların Husiler tarafından reddedilmesi ve barışın ihlal edilmesi ortamında ziyaretin hedefleri gerçekleşmeyecektir" dedi
Belçika hastanelerinde geçen yıl 7 bin 600 kişinin ölümcül bir tür mikrop kaptığı açıklandı
PYD/PKK, TSK'nın vurduğu Karaçok Dağındaki üssünde sakladığı ve operasyon sonrasında kaybolan ABD dolarlarını arıyor
İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, Ruhani'nin, "füze üzerine slogan yazmanın nükleer anlaşmaya zarar verdiği" yönündeki sözlerini eleştirdi
Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK'nın yeni başkanı Seyf, örgütle ilgili reform hazırlıklarını anlattı
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi
Arkeologlar, Mısır'ın Luksor şehrindeki Dra Abu el-Naga kazı alanında 4 bin yıllık mezar bahçesi buldu.
Islah Partisi'nin Aden'deki binasının kundaklanmasına dokuz siyasi partiden ortak kınama bildirisi yayımlandı
İran Savunma Bakanı Dehgan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın İran'a yönelik sözlerine tepki gösterdi