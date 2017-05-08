15:02, 08 Mayıs 2017 Pazartesi

Tayland'da bir ABD vatandaşı terör listesinde





Tayland'da ABD-Tayland vatandaşı bir kişinin terör şüphelisi ve finansörü listesine dahil edildiği bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bangkok Post'un haberine göre, Savunma Bakanı Yardımcısı Udomdej Sitabutr, Anek Sanfran olarak bilinen ABD-Tayland vatandaşı Manoon Chaichana'nın 2015'te Bangkok'ta ceza mahkemesine yapılan el bombalı saldırının arkasındaki isim olduğu gerekçesiyle terör şüphelisi ve finansörü listesine alındığını açıkladı. Udomdej, Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının, ABD'nin California eyaletinde Tayland restoran zinciri sahibi Manoon'un yakalanması ve ülkeye iade edilmesi için gerekli işlemleri başlattığını belirtti. Öte yandan Tayland emniyet yetkilileri, Manoon'un 2015'teki saldırının yanı sıra ülkede düzenlenen başka terör saldırılarının da finansörü olduğu gerekçesiyle terör şüphelisi ve finansörü listesine alındığını ifade etti.

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