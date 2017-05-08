15:07, 08 Mayıs 2017 Pazartesi

Güney Kore'de THAAD'ın durdurulması için girişim





Sistemin konuşlandırılacağı Seongju ve komşu Gimçeon şehirlerinde yaşayan 500'den fazla kişi, THAAD'ın kurulumunun durdurulması için Anayasa Mahkemesine başvurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Güney Kore'de 500'den fazla kişi, halk sağlığını ve çevreyi olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle ABD'nin Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sisteminin kurulumunun durdurulması için Anayasa Mahkemesine dilekçe verdi. Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, füze bataryalarının ve radarların konuşlandırılmaya başlandığı Seongju ve komşu Gimçeon şehirlerinden 527 kişi, işlemin durdurulması için Anayasa Mahkemesine başvurdu. Hükümetin füze savunma sistemini ülkede konuşlandırma kararının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle geçen ay da mahkemeye başvuran grup, mahkemenin kararını açıklanmasına kadar kurulumun durdurulmasını talep etti. Sistemin halk sağlığını ve çevreyi olumsuz etkileyeceğini vurgulayan grup üyeleri, temel haklarının ihlal edildiğini savundu. Seul ve Washington yönetimleri, Kuzey Kore tehdidine karşı THAAD'ın yıl sonuna kadar Güney Kore'nin Seongju kırsalında eskiden golf sahası olarak kullanılan bir araziye konuşlandırılacağını açıklamıştı.

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