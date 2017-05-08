15:12, 08 Mayıs 2017 Pazartesi

Fas ve İspanya'dan ortak DEAŞ operasyonu





Fas ve İspanya emniyet güçlerinin DEAŞ'a yönelik ortak operasyonunda 3 kişilik hücre çökertildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fas ve İspanya emniyet güçlerinin DEAŞ'a yönelik ortak operasyonunda 3 kişilik hücrenin çökertildiği bildirildi. Fas İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fas istihbarat birimine bağlı terörle mücadele timlerinin İspanyol polisiyle ortaklaşa düzenlediği operasyon sonucu 3 kişiden oluşan DEAŞ hücresi çökertildi. Zanlıların İspanya'da ikamet etmeleri nedeniyle operasyonun İspanyol polisiyle ortaklaşa yürütüldüğü belirtilen açıklamada, 3 kişilik hücre içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen bir kişinin Fas'ın kuzeyindeki Tanca'da yakalandığı aktarıldı. Diğer iki zanlının İspanya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı ifade edildi. Suriye ve Irak'ta savaşmak üzere terör örgütüne eleman temin etmekle suçlanan zanlıların uyruklarına ilişkin bilgi verilmedi.

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