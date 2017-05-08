'114 gün 114 gece sema' yapacaklar

Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubu (TÜMATA) tarafından Yalova'nın Termal ilçesinde düzenlenen etkinlik kapsamında yerli ve yabancı yüzlerce katılımcı, "114 gün 114 gece sema" yapacak.
Geçmiş yıllarda 40 gün 40 gece, 66 gün 66 gece, 99 gün 99 gece sema yapan grup, bu kez Kur'an-ı Kerim'deki sure sayısından esinlenerek "114 Gün 114 Gece Sema" adlı etkinlik düzenledi. Rasim Mutlu Kültür Merkezinde 2 Mayıs'ta 100 kişinin katılımıyla başlayan etkinliğe, yerli ve yabancı yüzlerce katılımcı bekleniyor.
TÜMATA'nın kurucusu Yrd. Doç. Dr. Rahmi Oruç Güvenç yaptığı açıklamada, etkinliğin 2 Mayıs'ta başladığını, ilk gün 8 ülkeden 100 kişinin katılım sağladığını belirtti.
Güvenç, yabancı katılımcı sayısının sürekli artış gösterdiğine işaret ederek, şu anda Almanya, Avusturya, İsviçre, İspanya, Jamaika, İran, Bulgaristan, Estonya, Brezilya, Karayipler, İngiltere, ABD ve Rusya'dan katılım olduğunu, bunun daha da yükseleceğini bildirdi.
Güvenç, daha önce 3, 5, 7, 40, 66 ve 99 günlük sema etkinlikleri gerçekleştirdiklerini söyleyerek, şöyle devam etti:
"Ben yıllar önce İsviçre'de Mevlana ve sema ile ilgili bir seminerde verdiğim bilgiler dolayısıyla oradaki arkadaşlar 'O halde Hazreti Mevlana zamanında yapılan semaya benzer sema yapabilir miyiz?' dedi. 'Deneyelim' dedik. O tek başına 40 gün sema yapmış biz 40 arkadaş 3 gün sema yapmaya karar verdik ve sema durmadı. Önemli olan semanın durmaması. Nöbetleşe olarak sema devam etti. Müzik durmadı ilahiler söylendi ve muvaffak olundu. Bu başarı sonunda arkadaşlar çok mutlu oldular. 5-6 ülkeden insanlar katılmıştı. O günden bu bugüne 32 defa 3 gün 3 gece, 5 defa 5 gün 5 gece, 7 defa 7 gün 7 gece, 1 defa 9, bir defa 16, 3 defa 40 gün 40 gece, 1 defa 66 gün 66 gece, bir defa da 99 gün 99 gece sema yapıldı. Bu uzun semalar bu merkezde yapıldı. Buraya dünyanın çeşitli yerlerinden insanlar katılıyor."
Daha önce semaya katılanların talepleri doğrultusunda sema yaptıkları günün sayısını artırdıklarına da değinen Güvenç, şunları kaydetti:
"Bu sefer 114 gün 114 gece bir sema programına başladık. Bunun gerekçesi neydi? Hazreti Mevlana 40 gün 40 gece bunu yapmış, biz de bunu üç defa gerçekleştirdik fakat arkadaşlar yeterli bulamadılar. Dediler ki 'Daha uzun istiyoruz.' Bunun üzerine Allah'ın ismini ebcet karşılığı olan 66 gün 66 gece sema yaptık. Yine tatmin olamadılar 'Daha da olsun' dediler. Esma-ül Hüsna sayısı olan 99'a karar verdik. O da başarılı geçti. Yine yetmeyince Kur'an-ı Kerim'deki sure sayısı 114'e karar verdik. Her gün Kur'an-ı Kerim'den o güne mahsus yani sırayla gidiyor 1'den 114'e o süre burada okunuyor, yorum yapılıyor. Üzerinde tasavvufi ve sosyal hayatımızdan da konular sohbet şeklinde faydalanma yönünde açıklanıyor."
TÜMATA tarafından Yalova'nın Termal ilçesinde düzenlenen etkinlik kapsamında yerli ve yabancı yüzlerce katılımcı, 114 gün 114 gece sema yapacak.
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