15:30, 08 Mayıs 2017 Pazartesi

Şırnak'ta 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi





Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK'ya yönelik devam eden operasyonda 7 PKK üyesi etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda 7 PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.

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