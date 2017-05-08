Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde saldırı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ruandalı ayrılıkçıların saldırısında 2 askerle 1 sivilin öldüğü belirtildi.
Ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde görev yapan ordu sözcülerinden Guillaume Njike açıklamasında, Ruanda'nın Kurtuluşu Demokratik Güçlerine (FDLR) bağlı Ruandalı ayrılıkçıların, Kitshanga bölgesinde saldırı düzenlediğini ifade etti.
Ordunun saldırıya karşılık vermesiyle taraflar arasında çatışma çıktığını söyleyen Njike, olayda 2 askerle 1 sivilin yaşamını yitirdiğini aktardı.
Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'ye karşı mücadele yürüten FDLR, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne kaçan Ruandalı Hutuların haklarını savundukları gerekçesiyle 2000'de kurulmuştu. FDLR'nin bazı üyelerinin, Ruanda'da 1994'te yaklaşık 800 bin Tutsi'nin öldürüldüğü soykırımda rol aldığı iddia ediliyor.
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