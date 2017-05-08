15:55, 08 Mayıs 2017 Pazartesi

Isparta'da "Gül Enstitüsü" kurma çalışmaları

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin karşılandığı Isparta'da, "Gül-Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Ürünleri Araştırma Geliştirme Enstitüsü ve Ar- Ge Laboratuvarı" kurulması için proje hazırlandığı bildirildi.

Süleyman Demirel Üniversitesinden (SDÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, üniversiteyi ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Çarıkçı'nın eşlik ettiği ziyarette Günaydın, SDÜ Mükemmeliyet Merkezinde incelemelerde bulundu.

İncelemede Rektör Çarıkçı, Mükemmeliyet Merkezinde üniversite tarafından "Gül-Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Ürünleri Araştırma- Geliştirme Enstitüsü ve Ar-Ge Laboratuvarı" kurulması için proje hazırlandığını belirtti.

Vali Günaydın da Gül- Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Ürünleri Araştırma Geliştirme Enstitüsü ve Ar-Ge Laboratuvarının Isparta için hayati önem taşıdığını vurguladı.