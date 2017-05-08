16:04, 08 Mayıs 2017 Pazartesi

Mısır, Gazze sınırındaki tünellerden birini yıktı





Mısır ordusu, Gazze Şeridi sınırında büyük bir tüneli yıktığını duyurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mısır ordusunun "Gazze'nin can damarı" olarak nitelendirilen tünellerden birini daha yıktığı bildirildi. Mısır Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tamir er-Rifai yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi sınırında tespit edilen en büyük tünellerden birinin yıkıldığını belirtti. Mısır'da 3 Temmuz 2013'teki darbeyle iktidara gelen askeri yönetim, Filistinlilerin adeta "can damarı" olarak gördüğü tünellerin büyük kısmını yıkmıştı. Kahire yönetimi daha sonra Gazze sınırına büyük borular döşeyerek tünellere deniz suyu pompalamıştı. KUZEY SİNA'DAKİ OPERASYONLAR Ordu sözcüsü Rifai, öte yandan, Kuzey Sina vilayetindeki silahlı unsurlara yönelik operasyonlarda 22 kişinin gözaltına alındığını ifade etti. Rifai, gözaltına alınan kişilerin ilgili makamlar tarafından sorgularının devam ettiği bilgisini verdi. Mısır güvenlik güçleri, Sina Yarımadası'nda 2014 yılından bu yana terör örgütü DEAŞ'a bağlı "Sina Vilayeti" ve "Ecnad Mısır" gibi silahlı gruplara operasyonlar düzenliyor.

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