16:24, 08 Mayıs 2017 Pazartesi

Alaplı barınakta mahsur kalan 2 yunus daha öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde balıkçı barınağında mahsur kalan 10 yunustan 2'si daha öldü, bir yunusu ise vatandaşlar kurtardı.

Yaklaşık bir aydır barınak içinde yüzen ve vatandaşların ilgi odağı olan yunuslardan ikisi daha öldü.

Bu arada, kıyıya vuran bir yunusu vatandaşlar kurtardı. Yunus, vatandaşlar tarafından küreklerle denize bırakıldı.

Yunusun kurtarılmasını cep telefonuyla görüntüleyen Hakan Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, her gün balıkçı barınağına yunusları izlemeye geldiğini söyledi.

Karaya vuran bir yunusu kurtardıklarını 2 yunusun ise öldüğünü aktaran Arslan, 'Bir ay önce yolunu şaşırarak balıkçı barınağına giren yunuslar barınağın girişinin sığ olmasından dolayı çıkış yapamıyorlar. 20 gün önce 2 yunus ölmüştü. Bugün 2 yunus daha ölmüş. Bir yunus ise sanki intihar edercesine karaya çıkmak istiyordu. Biz de onu küreklerle iterek tekrar denize bıraktık. Barınaktaki yunusların acilen Karadeniz'e çıkarılması gerekiyor. Yoksa buradaki tüm yunuslar tek tek ölecekler.' şeklinde konuştu.

Yaklaşık bir ay önce barınakta mahsur kalan 10 yunustan 2'si 20 gün önce ölmüştü